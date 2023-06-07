Почти 50 кг гашиша изъяли у наркодилеров на границе с Латвией

Фото: Фотобанк Московской области
Уточняется, что Роман Перейма и Марин Маноли подъехали к автомобильному пропускному пункту «Бурачки» в Псковской области со стороны Латвии на машине Ford Mondeo. Таможенники при осмотре обнаружили в их автомобиле свёртки, в которых было порядка 49,6 кг гашиша и около 1 кг каннабиса. Мужчин арестовали, в отношении них возбудили уголовное дело за контрабанду наркотиков организованной группой в особо крупном размере.
Ранее «Радио 1» сообщало, что автомобиль марки Mitsubishi провалился под асфальт в Екатеринбурге из-за столба горячей воды, вырвавшегося из-под земли.