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Под Архангельском нашли мальчика, пропавшего в тайге

18 сентября 2023, 13:43
Фото: istock / daniilphotos

Фото: istock / daniilphotos

В Пинежском районе Архангельской области нашли тринадцатилетнего мальчика, который пропал утром 17 сентября во время сбора грибов с отцом и дедом. Мальчик жив, состояние удовлетворительное, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Мальчик пошел в лес со старшими и пропал из их поля зрения. Ребенка искали группы спасателей, волонтеров и полицейских. Кроме того, территории осматривали с воздуха с помощью вертолетов и безспилотников. Всего в поиске участвовало 56 человек.

Подростка нашли в полутора километрах от поселка Тайга.

Ранее в Запорожской области бесследно исчезла 13-летняя девочка, которая пыталась уехать к маме в Днепр. В полицию Приморска поступил звонок от ​мужчины, в котором он заявил, что неизвестный увез его дочь в неизвестном направлении.

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Сын-шизофреник взорвал собственную мать в парке Санкт-Петербурга
18 сентября 2023, 13:35

Фото: istock/Leonid Ikan

Самодельное взрывное устройство сдетонировано в Приморском районе Санкт-Петербурга. В результате происшествия погибла женщина. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Очевидцы рассказали, что мужчина и женщина, которые сидели возле озера под деревом подозрительно себя вели. Они озирались по сторонам и периодически совершали какие-то действия внутри коробки, которую принесли с собой.  Через какое-то время прогремел взрыв, после чего мужчина скрылся с места происшествия. Тело женщины, с разорванным от снаряда горлом, осталось возле дерева. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в руках у погибшей зажигалку и следы скотча на ее одежде. 

Мужчину удалось задержать. Им оказался сын погибшей женщины. Подозреваемый сообщил, что болен шизофренией. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. 
 
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На западе Москвы прохожий нашел тело женщины
Тело убитой женщины нашли возле дома на западе Москвы
18 сентября 2023, 12:00

Фото: istock/KatarzynaBialasiewicz

Минувшим утром, случайный прохожий обнаружил тело женщины в районе Кунцево на западе Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.
Тело убитой было найдено в кустах, недалеко от многоэтажного дома.  

Прибывшие на место происшествия эксперты установили, что смерть женщины наступила от множественных травм головы. По информации ведомства, расследование по факту обнаружения трупа будет контролировать заместитель Кунцевского межрайонного прокурора Ирина Хархавкина.  

По предварительным данным, смерть женщины была насильственной. Правоохранители устанавливают возможных очевидцев произошедшего.  

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Мать и двое сыновей отравились грибами в Истре
18 сентября 2023, 11:31

Фото: Фотобанк МО

Три человека попали в больницу с отравлением грибами в подмосковной Истре. Об этом сообщил источник «Известий».
«Медикам поступил вызов в 6 утра с улицы Голованова. Пострадавшие – женщина 37 лет и двое мальчиков 12 и 11 лет. Их забрали в медучреждение в состоянии средней тяжести», – пишет издание. 
Другие подробности инцидента пока не приводятся. 
 
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Госавтоинспекция устанавливает причины ДТП с рейсовым автобусом в Березовском
18 сентября 2023, 11:13

Фото: iStock/z1b

Госавтоинспекция устанавливает причины ДТП с рейсовым автобусом в Березовском, в результате которого пострадали три человека, сообщили в Госавтоинспекции.
Напомним, 15 сентября в городе Березовский грузовой автомобиль выполнял разворот, находясь в правом ряду, и столкнулся с автобусом из второго ряда. В результате ДТП пострадали три человека, двое из которых дети. 

В момент аварии в автобусе находились 10 пассажиров. Двоим пострадавшим - женщине 1961 года рождения и четырехлетней девочке, оказали необходимую медицинскую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

Позже, в больницу самостоятельно обратилась 17-летняя девушка, пострадавшая в этом же ДТП. У нее диагностировали ЗЧМТ, компрессионный перелом позвоночника ушибы тела.

«На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели процессуальные действия, устанавливают личности участников, очевидцев. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку», - прокомментировали ситуацию в сообщении.

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#автобус
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Россиянка без прав влетела в бетонный забор, погибли трое пассажиров-подростков
В результате ДТП в Бурятии погибли три подростка, водитель была без прав
18 сентября 2023, 10:40

Фото: iStock/Motortion

В Тарбагатайском районе Бурятии девушка без прав влетела в бетонный забор, трое пассажиров погибли, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.
Смертельная авария произошла 17 сентября около 11 часов вечера. 

«Двадцатиоднолетняя водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя по улице Октябрьской поселка Николаевский, не справилась с управлением и совершила наезд на бетонный забор», - прокомментировали ситуацию представители ГИБДД.

В результате аварии, 14-летнии девочка и мальчик и подросток 16-ти лет скончались на месте происшествия. 15-ти летнего мальчика госпитализировали в больницу в состоянии комы. О нынешнем состоянии водителя ничего не сообщается. 

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ФСБ предотвратила диверсии в Калужской области, вычислив завербованного СБУ мужчину
ФСБ предостерегла мужчину в Калужской области от диверсий по заданию СБУ
18 сентября 2023, 10:16

Фото: iStock/Tero Vesalainen

ФСБ в Калужской области вычислила мужчину, завербованного Службой безопасности Украины и предотвратила готовившиеся им диверсии, сообщает УФСБ России по региону.
По информации ФСБ, в апреле 2023 года мужчина прибыл с территории Украины в Россию, чтобы устроиться на работу. Однако, позже стало известно, что в том же апреле его завербовала СБУ. 

«Выявлено, что специальными службами Украины указанное лицо подстрекалось к подготовке общественно опасных действий в местах массового скопления граждан, а именно осуществлению диверсий на военных объектах и в торговых центрах. Мужчина сознался, что был завербован СБУ в апреле 2023 года», - прокомментировали ситуацию в ФСБ.

При этом, никакого вреда безопасности страны мужчина нанести не успел. Поэтому, ему вынесли официальное предупреждение и отпустили.

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#россия
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«Ъ»: суд признал беременную военнослужащую виновной в уклонении от мобилизации
18 сентября 2023, 09:52

Фото: iStock/Prostock-Studio

Владикавказский гарнизонный военный суд впервые признал военнослужащую женщину виновной в уклонении от мобилизации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Уточняется, что ефрейтору Мадине Кабалоевой грозит от семи до десяти лет лишения свободы за неявку на службу без уважительных причин в период проведения мобилизации. 

При этом, как уточняет «Коммерсантъ», уважительная причина имеется и была письменно задокументирована. Так, ещё до начала судебных разбирательств, Кабалоева получила рекомендацию о временном освобождении от прохождения военной службы от медицинской роты той войсковой части, к которой она прикреплена. Причиной этому стала беременность женщины, а также наличие ребёнка 2018 года рождения.

Однако поводом для открытия уголовного дела стала сама неявка к руководству воинской части.

Прокурор не принял слова подсудимой о том, что у неё имеется освобождение от военной службы, и назначил Кабалоевой наказание в виде шестилетнего нахождения в колонии общего режима. Уточняется, что исполнение наказания перенесено на 2032 год, до достижения её ребенком возраста 14 лет.

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#мобилизация
#суд
#беременные женщины
#наказание
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Житель Подмосковья разобрал чужой советский автомобиль, чтобы починить свой
МВД: В Подмосковье вскрыли чужую машину и похитили запчасти для починки своей
18 сентября 2023, 09:51

Фото: iStock/djedzura

В Лобне молодой человек вскрыл чужой советский автомобиль, чтобы похитить его детали и починить свой, об этом сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.
По информации ведомства, житель Мытищ заметил в Лобне старый автомобиль российского производства. Ночью он вернулся к машине, вскрыл ее отверткой, однако, завести не смог. Тогда он позвонил своему другу и сказал, что купил новую машину и попросил помочь отбуксировать ее к себе в гараж. 

Молодого человека задержали. В ходе обыска в его гараже был найден украденный автомобиль, частично разобранный. Он украл чужую машину, чтобы разобрать на запчасти и починить своё авто аналогичной марки.

На задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над юго-западной частью Крыма
18 сентября 2023, 09:25

Фото: istock / NiseriN

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один дрон армии Украины вечером 17 сентября. Информацию сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым», — указано в сообщении ведомства.
Там же днем было уничтожено еще два БПЛА на территории Крыма, один дрон над Белгородской областью и один беспилотник на территории Тульской области. 

Напомним, что ранее на территорию города Орел упал беспилотник, в результате чего на нефтебазе в Железнодорожном районе загорелся резервуар с топливом. Пожар удалось потушить, по предварительным данным, пострадавших нет. 

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