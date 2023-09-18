Под Архангельском нашли мальчика, пропавшего в тайге

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В Пинежском районе Архангельской области нашли тринадцатилетнего мальчика, который пропал утром 17 сентября во время сбора грибов с отцом и дедом. Мальчик жив, состояние удовлетворительное, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.
Мальчик пошел в лес со старшими и пропал из их поля зрения. Ребенка искали группы спасателей, волонтеров и полицейских. Кроме того, территории осматривали с воздуха с помощью вертолетов и безспилотников. Всего в поиске участвовало 56 человек.
Подростка нашли в полутора километрах от поселка Тайга.
Ранее в Запорожской области бесследно исчезла 13-летняя девочка, которая пыталась уехать к маме в Днепр. В полицию Приморска поступил звонок от мужчины, в котором он заявил, что неизвестный увез его дочь в неизвестном направлении.
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Алина Юрчак