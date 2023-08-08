Под Брянском несколько домов повреждено при обстреле поселка

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Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что несколько домов получили повреждения в результате обстрела ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Глава региона сообщил, что в результате обстрелов, также оказались повреждены помещения промышленного предприятия и административное здание.
Богомаз добавил, что в результате обстрела поселка с мирными жителями, получили повреждения частные дома и автомобили граждан. На место происшествия прибыли оперативные службы.
По предварительным данным, жертв среди населения нет.
Прежде сообщалось, что украинские беспилотники атаковали территорию монастыря в Курской области.
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Богомаз добавил, что в результате обстрела поселка с мирными жителями, получили повреждения частные дома и автомобили граждан. На место происшествия прибыли оперативные службы.
Прежде сообщалось, что украинские беспилотники атаковали территорию монастыря в Курской области.
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Анастасия Крестьянова