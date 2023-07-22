Под Челябинском лесовоз врезался в автомобиль, где находилась команда по велоспорту

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Столкновение лесовоза и легкового автомобиля произошло под Челябинском, на 13 км автодороги Кыштым — Большие Егусты.
В аварии пострадали 6 человек, которые находились на обочине дороги. Пострадавшими оказались члены команды Свердловской области по велоспорту и их тренер. Они госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.
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