Под Екатеринбургом беременная продавщица нейтрализовала вора удушающим приемом

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На кадрах видно, как мужчина забредает в магазин и шатается. Женщина схватила его и бросила на пол, а затем придушила. После у низ завязалась драка.
Продавщица рассказала, что покупатель зашел в магазин, убедился в отсутствии мужчин и попытался украсть бутылку алкоголя. Беременная женщина решила не терять времени и расправиться с вором самостоятельно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Следственный комитет РФ рассказал, как мошенникам удалось убедить пенсионерку из Перми отдать им все свои сбережения и покинуть дом.