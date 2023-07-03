Под Екатеринбургом пять человек погибли в «огненном» ДТП

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В результате ДТП на трассе Екатеринбург — Серов пять человек погибли. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Свердловской области.
Авария произошла на 44-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Mitsubishi Outlander и Hyundai Solaris столкнулись, после чего загорелись. Пять человек погибли.
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Диана Аванесян