Под Хабаровском подростку оторвало пальцы из-за выброшенных пенсионером запалов

Фото: istockphoto /Georgiy Datsenko
В поселке Эльбан Хабаровского края подростку оторвало пальцы из-за взрыва запала, который выбросил 72-летниий мужчина в мусорку.
Об этом пишет Telegram-канал регионального УМВД России. По словам пенсионера, около 9 лет назад он принес домой ящики, где раньше хранилась взрывчатка, и пользовался ими в быту. Но в октября 2023 года в одном из них он нашел жестяную банку, где хранились запалы для гранат. Он решил их выбросить в мусорный бак, «чтобы содержимое не рассыпалось», а запалы утилизировал с обычными отходами.
В тот же день 14-летний школьник нашел во время прогулки выброшенные предметы. Один из запалов сработал в руках подростка. Школьнику ампутировали два пальца.
Против пенсионера возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывных устройств.
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В тот же день 14-летний школьник нашел во время прогулки выброшенные предметы. Один из запалов сработал в руках подростка. Школьнику ампутировали два пальца.
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Мария Фирсова