Под Хабаровском вертолёт перестал выходить на связь

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Вертолет Robinson перестал выходить на связь в Верхнебуреинском районе под Хабаровском.
Вертолет Robinson не выходит на связь в Верхнебуреинском районе под Хабаровском, пишет Telegram-канал «112».Экстренные службы начали подготовку к поисковым работам.
Robinson R44 — это лёгкий многоцелевой коммерческий вертолёт на 4 места. Его производит американская компания «Robinson Helicopter». Вертолёт разработали в 1980-е годы. На нём совершили первый полёт 31 марта 1990 года, а в декабре 1992 года сертифицировали.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет ВСУ 10 сентября в 9:00 атаковал вышку сотовой связи в Брянской области.
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Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области
Robinson R44 — это лёгкий многоцелевой коммерческий вертолёт на 4 места. Его производит американская компания «Robinson Helicopter». Вертолёт разработали в 1980-е годы. На нём совершили первый полёт 31 марта 1990 года, а в декабре 1992 года сертифицировали.
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Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области
Мария Фирсова