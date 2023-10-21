Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Под Хабаровском вышел на связь вертолет Robinson, который пропал утром

Под Хабаровском вышел на связь вертолет Robinson, который пропал утром

21 октября 2023, 11:03
Фото: istockphoto/RobsonPL

Фото: istockphoto/RobsonPL

Вертолет Robinson в Хабаровском крае, с которым потеряли связь ранее, вышел на связь.
Об этом сообщает представитель регионального ГУ МЧС, пишет РИА Новости. Известно, что ЧП не случилось, силы МЧС не привлекались.

Ранее Telegram-канал «112» писал, ссылаясь на источник, что вертолет Robinson перестал выходить на связь в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.


Robinson R44 — это лёгкий многоцелевой коммерческий вертолёт на 4 места. Его производит американская компания «Robinson Helicopter». Вертолёт разработали в 1980-е годы. На нём совершили первый полёт 31 марта 1990 года, а в декабре 1992 года сертифицировали.

Читайте также:

Под Хабаровском вертолёт перестал выходить на связь

В Краснодаре учитель математики напал на школьницу во время урока

В Бурятии более 3 недель разыскивают двух школьниц
#вертолёт
#чп
#происшествие
Читайте нас в
В Москве незнакомец дал мужчине капли для носа, после которых он потерял память
21 октября 2023, 11:34

Фото: istockphoto/Malikov Aleksandr

Первое обращение в полицию на незнакомца поступило от 44-летнего Виталия из Мордовии.
Mash пишет, что, по словам мужчины, в прошлые выходные он отдыхал один на Кузнецком мосту. К нему подсел дружелюбный мужчина и начал разговор. Заметив, что Виталий шмыгает носом, предложил суперэффективные капли и запшикал из своих рук. И так несколько раз.
 
Последнее, что помнит Виталий, как новый знакомый отлучился в туалет. Очнулся мужчина в полдень на следующий день у реального друга — без часов и банковской карты. Проверил баланс и обнаружил почти пустой счёт. Товарищ рассказал, что Виталий без слов объявился в 6 утра и лёг спать.
 
Несколько дней Виталий приходил в себя, а потом решил написать заявление в полицию. Полиция начала проверку.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге парень выпал из окна, спасаясь от изнасилования приятелем

Под Хабаровском вышел на связь вертолет Robinson, который пропал утром

В Краснодаре учитель математики напал на школьницу во время урока
#москва
#чп
#полиция
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге парень выпал из окна, спасаясь от изнасилования приятелем
21 октября 2023, 11:11

Фото: istockphoto/Fonrimso

В Санкт-Петербурге 20-летний парень серьёзно травмировался, выпав из окна второго этажа.
Молодой человек пытался спастись от изнасилования, пишет РЕН ТВ. Инцидент случился на Лиговском проспекте.
 
«Молодые люди распивали спиртные напитки, после чего один из них набросился на другого, избил его, а затем пытался изнасиловать», - сказал он.
После падения парня госпитализировали с гематомами, ушибами и переломами. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

Читайте также:

ГУ МВД МО: На трассе в Подмосковье столкнулись грузовик и шесть легковушек

Под Хабаровском вышел на связь вертолет Robinson, который пропал утром

В Краснодаре учитель математики напал на школьницу во время урока
#санкт-петербург
#чп
#изнасилование
Читайте нас в
Названо число пострадавших израильтян за время эскалации
Минздрав Израиля: число пострадавших за время эскалации превысило пять тысяч
21 октября 2023, 11:06

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число пострадавших за время эскалации палестино-израильского конфликта граждан Израиля превысило пять тысяч человек. Об этом сообщает телеканал i24.
Ранее сообщалось, что первые грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в анклав через КПП Рафах. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

В Израиле пришли в ужас из-за слов Байдена о Путине

Первые машины с гумпомощью начали проезжать в сектор Газа через КПП Рафах

i24: Число пострадавших израильтян превысило 2,7 тысячи
#операция
#армия
#министр
#машины
Читайте нас в
В Бурятии более 3 недель разыскивают двух школьниц
21 октября 2023, 09:49

Фото: iStock/artolympic

Школьниц не могут найти уже более 3 недель.
Baza пишет, что 16-летняя Ира Ванчикова и 14-летняя Саша Пожарова 27 сентября ушли из детского дома в селе Бичура. Больше их никто не видел.
 
Сначала воспитатели предполагали, что восьмиклассницы скоро вернутся, но этого так и не случилось. 20 октября следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Поиски школьниц продолжаются.

Ранее в Краснодаре произошёл громкий скандал в одной из городских гимназий. Учитель математики набросился на ученицу 6-го класса. Девочка отказалась сдавать мобильный телефон после просьб педагога. Уточняется, что в школе запрещено пользоваться гаджетами во время урока.

В какой-то момент учитель накинулся на школьницу с оскорблениями, сообщает Telegram-канале «Типичный Краснодар».

Читайте также:

В Израиле жительницу Иркутска взяли в плен палестинские боевики

Под Хабаровском вертолёт перестал выходить на связь

Украинцы пожаловались на платную эвакуацию из Израиля
#дети
#школьники
#полиция
Читайте нас в
В Подмосковье школьница умерла в муках после курения электронной сигареты
21 октября 2023, 09:43

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Трагедия случилась ночью в шестикомнатной квартире благополучной семьи в Электрогорске.
По данным SHOT, 16-летняя школьница жила с родителями, двумя младшими сëстрами и братом. В час ночи отец услышал из комнаты старшей дочери громкие звуки. Мужчина забежал в комнату и увидел, что лежащая на кровати дочь дёргается и хрипит. На вопросы она уже не могла ответить. Родители на руках отнесли еë в автомобиль и отвезли в городскую больницу.
 
Врачи пытались стабилизировать состояние школьницы, но не смогли. Девочка умерла. Во время реанимационных действий медики обнаружили в нижнем белье погибшей одноразовую электронную сигарету. Она отправлена на экспертизу.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге мужчину нашли мертвым после отравления шаурмой из ларька

Тренер Шабалин: Тело погибшей в Непале альпинистки Оленевой уже не будет найдено

Число россиян, погибших в результате эскалации конфликта в Израиле, достигло 20
#подмосковье
#новости
#дети
Читайте нас в
В Краснодаре учитель математики напал на школьницу во время урока
21 октября 2023, 09:06

Фото: istockphoto /Jovanmandic

В Краснодаре произошёл громкий скандал в одной из городских гимназий.
Учитель математики набросился на ученицу 6-го класса. Девочка отказалась сдавать мобильный телефон после просьб педагога. Уточняется, что в школе запрещено пользоваться гаджетами во время урока.
 
В какой-то момент учитель накинулся на школьницу с оскорблениями, сообщает Telegram-канале «Типичный Краснодар».

«Я сейчас тебе…», - говорит учитель.
Школьники напомнили педагогу, что он напал на ребенка, в ответ он сказал:
 
«Это не ребенок, это идиот».
В школе проводят служебное расследование. Родители учеников приглашены на беседу. Местная администрация пока не прокомментировала инцидент.

Читайте также:

На Кубани наказали сотрудников спецшколы, в которой ребенок потерял селезёнку

16-летняя петербурженка обвинила массажиста в сексуальном насилии

Студент из Волгоградской области прилюдно изнасиловал товарища карандашом
#краснодарский край
#учитель
#школа
Читайте нас в
Под Хабаровском вертолёт перестал выходить на связь
21 октября 2023, 08:32

Фото: istockphoto/RobsonPL

Вертолет Robinson перестал выходить на связь в Верхнебуреинском районе под Хабаровском.
Вертолет Robinson не выходит на связь в Верхнебуреинском районе под Хабаровском, пишет Telegram-канал «112».Экстренные службы начали подготовку к поисковым работам.
 
Robinson R44 — это лёгкий многоцелевой коммерческий вертолёт на 4 места. Его производит американская компания «Robinson Helicopter». Вертолёт разработали в 1980-е годы. На нём совершили первый полёт 31 марта 1990 года, а в декабре 1992 года сертифицировали.  

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет ВСУ 10 сентября в 9:00 атаковал вышку сотовой связи в Брянской области. 

Читайте также:

ВКС пресекли попытку нарушение госграницы РФ американским военным самолетом

Forbes: Российский флот может уничтожать морские дроны ВСУ по советскому методу

Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области
#вертолёт
#чп
#мчс
Читайте нас в
ГУ МВД МО: На трассе в Подмосковье столкнулись грузовик и шесть легковушек
21 октября 2023, 06:33

Фото: iStock/Aleksei_Andreev

Один грузовой и шесть легковых автомобилей столкнулись на трассе в Подмосковье, есть пострадавший Об этом сообщил Telegram-канал «ТАСС Москва» cо ссылкой на Главное управлением МВД по Московской области.
«По предварительной информации, произошло столкновение грузового автомобиля и шести легковых автомашин. В результате аварии пострадал один человек», — рассказали в подмосковном главке.

Как уточняет информагентство, дорожно-транспортное происшествие произошло около 00:15 мск на 30-м километре трассы М-5 «Урал». Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства данного инцидента.

Читайте также:

В ДТП в Приморье погибли двое взрослых и маленький ребёнок

Три человека пострадали при столкновения ритуальной маршрутки с автобусом

В Отрадном пьяный водитель врезался в столб, перед этим повредив десять автомобилей
#грузовик
#автомобили
#столкновение
#дтп
#московская область
#трасса
Читайте нас в
В Иваново мужчина во время секса случайно задушил свою 83-летнюю партнёршу
21 октября 2023, 04:44

Фото: iStock/FOTOKITA

Районный суд города Иваново назначил полтора года исправительных работ местному жителю, который во время секса случайно задушил свою 83-летнюю подругу. Об этом в социальных сетях сообщила региональная пресс-служба судов общей юрисдикции.
Согласно сообщению судей, весной 2023 года пара решила после совместного распития спиртного вступить в половое сношение. В процессе 57-летний мужчина решил применить к своей 83-летней партнёрше эротическое удушение, «сдавив шею женщине фрагментом ткани, перекрыв ей доступ воздуха». Однако при этом он, видимо, перестарался с элементами БДСМ, в результате чего потерпевшая скончалась.

В итоге суд назначил мужчине 1 год 6 месяцев исправительных работ плюс удержание в доход государства 10 процентов заработной платы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).

Читайте также:

В Ирландии начался суд над учительницей за занятие оральным сексом с 13-летним мальчиком

«Услышал хруст»: В Омске парень получил травму во время секса

News9Live: Мужчина укусил друга любовницы за пенис из-за отказа от секса втроём
#суд
#секс
#смерть
Читайте нас в
Достижения.рф