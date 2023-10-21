Под Хабаровском вышел на связь вертолет Robinson, который пропал утром

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Вертолет Robinson в Хабаровском крае, с которым потеряли связь ранее, вышел на связь.
Об этом сообщает представитель регионального ГУ МЧС, пишет РИА Новости. Известно, что ЧП не случилось, силы МЧС не привлекались.
Ранее Telegram-канал «112» писал, ссылаясь на источник, что вертолет Robinson перестал выходить на связь в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.
Robinson R44 — это лёгкий многоцелевой коммерческий вертолёт на 4 места. Его производит американская компания «Robinson Helicopter». Вертолёт разработали в 1980-е годы. На нём совершили первый полёт 31 марта 1990 года, а в декабре 1992 года сертифицировали.
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Ранее Telegram-канал «112» писал, ссылаясь на источник, что вертолет Robinson перестал выходить на связь в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.
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Мария Фирсова