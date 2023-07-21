Под Иркутском во время рыбалки без вести пропала семейная пара с внуком

Фото: СК по Иркутской области
В Иркутской области в районе реки Лена без вести пропала семейная пара с внуком во время рыбалки. Идет поисково-спасательная операция. Об этом сообщает СУСК РФ по региону.
Согласно сообщению, 55-летний мужчина, его 46-летняя супруга с пятилетним внуком 15 июля отправились на рыбалку к реке Лена. Планировалось, что вернуться они должны 17 июля, однако этого не произошло.
В ходе поисковых мероприятий была обнаружена перевернутая моторная лодка и вещи пропавших. В настоящее время поиски людей продолжаются вдоль берега реки, в водоеме и лесном массиве.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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В ходе поисковых мероприятий была обнаружена перевернутая моторная лодка и вещи пропавших. В настоящее время поиски людей продолжаются вдоль берега реки, в водоеме и лесном массиве.
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Элина Позднякова