Под израильским обстрелом в Газе погиб выпускник крымского мединститута

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Выпускник крымского ВУЗа погиб в результате обстрела в секторе Газа, об «РИА Новости» рассказал его друг.
Абдулла Альхелу окончил Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского четыре года назад. В секторе Газа он работал по специальности.
Напомним, палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что в результате израильского обстрела лагеря беженцев Джебалия погибли десятки палестинцев. При этом, по данным МВД сектора Газа, количество погибших и раненых под этим обстрелом ровняется четырем сотням.
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«Абдулла Альхелу и его семья погибли в Газе во время обстрела. Их дом разрушен», - рассказал агентству его дург Самара Махмуд.
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Евгения Парфентьева