Под Киевом сотрудница полиции сбила украинского военного

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Сотрудница полиции насмерть сбила военного на блокпосте под Броварами на выезде из Киева
«Московский Комсомолец» пишет, что женщина ехала на высокой, но разрешенной скорости в 110 км/ч. Женщина была трезвой. Военный перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину.
Ранее сообщалось, что во Франции пенсионер застрелил 11-летнюю девочку. «Московский Комсомолец» пишет, что убийство произошло вечером 11 июня в деревне Сен-Эрбо департамента Финистер.
Ранее сообщалось, что во Франции пенсионер застрелил 11-летнюю девочку. «Московский Комсомолец» пишет, что убийство произошло вечером 11 июня в деревне Сен-Эрбо департамента Финистер.
Мария Фирсова