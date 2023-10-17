Под Красноярском мужчина поджег жену, чтобы отучить от пьянства

Фото: IStock/Igor Dudchak
Под Красноярском мужчина поджег супругу, чтобы отучить её от злоупотребления алкоголем.
Telegram-канал Kras Mash сообщает, что ЧП случилось в Нижнеингашском районе. Супруги проводила время на летней кухне. Муж начал критиковать жену за злоупотребление алкоголем. Потом взял канистру с горючей жидкостью, облил и поджег жену при помощи спички. На женщине вспыхнула одежда.
Женщина получила ожоги 70% тела. Её муж задержан. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Индии жених пошёл в гости к родным возлюбленной и подвергся обрезанию. Во время разговора женщина Зинат предложила ему сладости. Жених съел и потерял сознание. Пока он был без чувств, парню сделали обрезание. Но Сингх не только лишился крайней плоти, а также сменил религию и имя на Абдул Рахман.
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Мария Фирсова