Под Курганом задержали мужчину, облившего бензином и поджегшего двух подростков

Фото: iStock/BrianAJackson
Мужчина, который подозревается в том, что он облил бензином и поджег двух подростков в Курганской области, один из которых погиб, задержан. Об этом сообщили в СК РФ по региону.
Отмечается, что готовится ходатайство о его заключении под стражу.
Напомним, поздно вечером 30 августа рядом с сельским домом культуры в деревне Верхнеглубокое 22-летний безработный местный житель облил бензином школьников, а затем поджог их. Подростков (14 и 15 лет) доставили в больницу с ожогами тела.
Борт санавиации доставил школьника с тяжелыми ожогами в больницу Кургана. Он получил ожог тела более 95% и ожоговый шок. В больнице ребёнок скончался.
Второй подросток получил ожоги 14% тела от первой до третьей степени. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Читайте также:
В Курганской области скончался один из двух подростков, подожжённых мужчиной
В Курганской области мужчина хотел заживо сжечь школьников
Продюсер Палагаев задержан по подозрению в убийстве экс-депутата Гамзаева
Напомним, поздно вечером 30 августа рядом с сельским домом культуры в деревне Верхнеглубокое 22-летний безработный местный житель облил бензином школьников, а затем поджог их. Подростков (14 и 15 лет) доставили в больницу с ожогами тела.
Второй подросток получил ожоги 14% тела от первой до третьей степени. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Читайте также:
В Курганской области скончался один из двух подростков, подожжённых мужчиной
В Курганской области мужчина хотел заживо сжечь школьников
Продюсер Палагаев задержан по подозрению в убийстве экс-депутата Гамзаева
Екатерина Коршунова