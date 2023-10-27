Под Курском вынесли приговор женщине, выложившей в сеть интимное видео с бывшим

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Суд в Курской области вынес приговор женщина, которая опубликовала в открытом доступе интимное видео с бывшим возлюбленным, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.
По информации следствия, 20-летняя жительница Курской области засняла на видео интимный ролик со своим бывшим молодым человеком без его согласия, а после расставания сперва отправила его подруге, а потом опубликовала в публичном доступе.
В суде женщина признала свою вину и заявила, что пошла на этот шаг, чтобы отомстить бывшему возлюбленному.
Её признали виновной по уголовным статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Распространение, публичная демонстрация порнографических материалов с использованием сети интернет».
Обвиняемой вынесли приговор в два года и два месяца лишения свободы условно, а также обязали выплатить штраф размером в 30 тысяч рублей.
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В суде женщина признала свою вину и заявила, что пошла на этот шаг, чтобы отомстить бывшему возлюбленному.
Обвиняемой вынесли приговор в два года и два месяца лишения свободы условно, а также обязали выплатить штраф размером в 30 тысяч рублей.
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Евгения Парфентьева