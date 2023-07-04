Под миномётный обстрел ВСУ попало село Белгородской области

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Населённый пункт Новостроевка-Вторая Белгородской области попал под миномётный обстрел Вооружённых сил Украины. Об инциденте в Грайворонском городском округе в своём телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Есть прямое попадание в частный жилой дом - сильно повреждены крыша, фасад, забор и хозпостройка, также повреждены линии электро- и газоснабжения», – отметил губернатор.
Последствия удара украинских военных устраняют аварийные службы.
Причиной увольнения, в частности, стало то, что замглавы региона проводил некачественную работу по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.
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Андрей Гаврилов