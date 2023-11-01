20 детей отравились в кадетском училище в Подмосковье

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В Подмосковных Луховицах в кадетской школе-интернате госпитализировали 20 детей с подозрением на ротавирус. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным SHOT, вчера, 31 октября, примерно в 10 вечера, сотрудники училища вызвали несколько бригад скорой помощи на территорию Дединовской школы на базе которой работает кадетский интернат «Орëл».
Администрация заведения сообщило, что одновременно плохо себя стали чувствовать двадцать учеников — у них поднялась температура, некоторых стало тошнить и рвать. 14 мальчиков от 11 до 15 лет были отправлены в Луховицкую Центральную районную больницу, 6 отвезли в ближайшую больницу в Коломне. По предварительным данным, дети отравились чем-то на ужине.
Следователи отсмотрят учреждение и допросят руководство училища и детей. Кроме того, сведения о произошедшем направлены в Роспотребнадзор.
Ранее сообщалось, что в Уфе дети отравились на празднике в развлекательном центре. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Администрация заведения сообщило, что одновременно плохо себя стали чувствовать двадцать учеников — у них поднялась температура, некоторых стало тошнить и рвать. 14 мальчиков от 11 до 15 лет были отправлены в Луховицкую Центральную районную больницу, 6 отвезли в ближайшую больницу в Коломне. По предварительным данным, дети отравились чем-то на ужине.
Ранее сообщалось, что в Уфе дети отравились на празднике в развлекательном центре. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак