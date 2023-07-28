Под Новосибирском раскрыли дело о пропаже школьницы в 2010 году

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Следователям удалось раскрыть дело о без вести пропавшей в 2010 году школьнице под Новосибирском. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным следствия, девочку сбили сотрудники милиции, находящиеся в алкогольном опьянении. После этого они положили тело девочки в багажник и спрятали.
Именно эти сотрудники потом «занимались поиском» пропавшего ребенка. Об это, по предварительным данным, было известно и начальнику подразделения по делам несовершеннолетних. Уточняется, что 14-летняя Наташа Матюхина пропала вечером 2 марта 2010 года селе Яркуль. Ребенок возвращался домой от подруги. До дома она не дошла всего 600 метров.
Сначала в убийстве девочки подозревали ее подругу, однако эта версия не подтвердилась, и расследование зашло в тупик. Недавно за дело снова взялись следователи. Они смогли выяснить, что девочку случайно убили сами же сотрудники отделения «Усть-Таркское». Бывших милицейских уже задержали. Также задержан и начальник подразделения по делам несовершеннолетних Александр Кунец, так как следователи считают, что он знал о случайном убийстве.
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Именно эти сотрудники потом «занимались поиском» пропавшего ребенка. Об это, по предварительным данным, было известно и начальнику подразделения по делам несовершеннолетних. Уточняется, что 14-летняя Наташа Матюхина пропала вечером 2 марта 2010 года селе Яркуль. Ребенок возвращался домой от подруги. До дома она не дошла всего 600 метров.
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Элина Позднякова