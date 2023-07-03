Под обстрел ВСУ попало село Брянской области

Фото: iStock.com/frantic00
Населённый пункт Соловьёвка Климовского района Брянской области попал под обстрел Вооружённых сил Украины в понедельник, 3 июля, приблизительно в 10 часов утра. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
В ходе миномётного обстрела местные жители не пострадали. При этом снаряды повредили три дома, а населённый пункт остался без электричества.
В телеграм-канале уточнили, что в Климовском районе упало как минимум десять миномётных снарядов 82мм калибра.
Последний раз Вооружённые силы Украины обстреливали Брянскую область в пятницу, 30 июня. Тогда снаряды падали в населённом пункте Новые Юрковичи.
ВСУ массово атаковали села и автомобильные пункты пропуска в Белгородской области;
Shot: ВСУ выпустили более 30 снарядов из РСЗО «Град» по пункту пропуска в Курской области;
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР.
В телеграм-канале уточнили, что в Климовском районе упало как минимум десять миномётных снарядов 82мм калибра.
Читайте также:
ВСУ массово атаковали села и автомобильные пункты пропуска в Белгородской области;
Shot: ВСУ выпустили более 30 снарядов из РСЗО «Град» по пункту пропуска в Курской области;
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР.
Андрей Гаврилов