Под обстрелом Донецка погиб мирный житель

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В результате обстрела Донецка погиб мирный житель, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«По дополнительной информации, в результате обстрела Кировского района также погиб мужчина 1960 года рождения», - прокомментировал ситуацию Кулемзин.
Ранее мэр сообщал, что снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке, в результате чего здания получило значительные разрушения. Он также отметил, что под завалами остаются пострадавшие.
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Евгения Парфентьева