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Под Пермью четырехлетний ребенок погиб в ДТП с трактором, об этом сообщает Госавтоинспекция Пермского края на своем официальном сайте.
По информации ведомства, авария произошла 23 октября на трассе Кичаново – Дикая Гарь в вечернее время.
46-летний водитель легкового автомобиля влетел в остановившийся на дороге трактор с прицепом. Отмечается, что трактор стоял без знака аварийной остановки или световых сигналов.
В результате ДТП, четырехлетний ребенок от полученных травм скончался на месте.
Правоохранительные органы устанавливают все подробности произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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46-летний водитель легкового автомобиля влетел в остановившийся на дороге трактор с прицепом. Отмечается, что трактор стоял без знака аварийной остановки или световых сигналов.
Правоохранительные органы устанавливают все подробности произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Евгения Парфентьева