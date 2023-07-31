Под Самарой мужчина на катере изрубил винтом ноги купающейся девочки

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В Самарской области управляющий катером мужчина проехался по купающейся 12-детней девочки на речке Сок, протекающей у села Малая Царевщина. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Сейчас сотрудники местной полиции устанавливают личность водителя катера. Ведутся его поиски.
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Элина Позднякова