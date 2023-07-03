Под Саратовом утонули мужчина с ребенком, купавшиеся в оросительном канале

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В Энгельском районе Саратовской области при купании в оросительном канале утонули мужчина и 14-летний мальчик из Дагестана. Об этом сообщил министр здравоохранения области Олег Костин в своем Telegram-канале.
«В 17:20 в Энгельском районе, СНТ «Сосновый Бор», произошло утопление мужчины (64 года) и ребенка (14 лет) при купании в оросительном канале», - написал Костин в своем Telegram-канале.
По его словам, смерть наступила до приезда реанимационной бригады.
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