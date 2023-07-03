Под Севастополем фура протаранила пять легковых автомобилей

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Один человек госпитализирован после ДТП на трассе под Севастополем
Вечером 2 июля на трассе «Севастополь-Инкерман» грузовик протаранил пять легковых автомобилей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Севастополя.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля с автоприцепом не справился с управлением, в результате чего столкнулся с пятью машинами.
Один водитель легкового авто госпитализирован с телесными повреждениями, о других пострадавших ничего не сообщается.
Прокуратура проводит проверку ДТП.
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По предварительным данным, водитель грузового автомобиля с автоприцепом не справился с управлением, в результате чего столкнулся с пятью машинами.
Прокуратура проводит проверку ДТП.
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Евгения Парфентьева