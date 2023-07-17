Под Талдомом задержали двух создавших нарколаборатории приезжих

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Подмосковные полицейские задержали наркодельцов в деревне Карманово Талдомского городского округа. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Задержанные – 22-летний житель Орла и 32-летний ранее судимый житель Волгоградской области. Их подозревают в незаконном изготовлении и хранении наркотиков для дальнейшего сбыта.
Эксперты выяснили, что изъятый порошок содержит наркотик N-метилэфедрон. Позже полицейские выявили в Тверской области ещё одну лабораторию, где подозреваемые производили наркотики.
Один из злоумышленников рассказал, что полгода занимался изготовлением наркотиков для продажи через тайники-закладки. Возбуждены уголовные дела о незаконном хранении и попытке сбыта наркотических средств. Судом заключил подозреваемых под стражу.
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«Полицейские получили оперативную информацию и установили, что орловчанин арендовал частный дом в деревне Карманово для создания лаборатории по производству N-метилэфедрона. Там оперативники обнаружили и изъяли пластиковую банку с порошкообразным веществом коричневого цвета, 150-литровую бочку и 18 ёмкостей с жидкостями, а также приспособления для перемешивания и розлива», – пояснила Татьяна Петрова.
«При обыске бани в садовом товариществе у деревни Притыкино следователи изъяли пластиковую ёмкость и 14 пакетов с порошкообразным веществом, а также ёмкости общим объемом около 200 л с различным содержимым, весы и электромешалку», – добавила Петрова.Помимо этого, по её словам, были изъяты мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей незаконную деятельность задержанных. Согласно результатам исследования, часть порошка содержит N-метилэфедрон.
Один из злоумышленников рассказал, что полгода занимался изготовлением наркотиков для продажи через тайники-закладки. Возбуждены уголовные дела о незаконном хранении и попытке сбыта наркотических средств. Судом заключил подозреваемых под стражу.
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Лора Луганская