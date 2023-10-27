Под Тюменью 33-летний мужчина притворялся ровесником школьницы ради секса с ней

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33-летний житель Тюменской области притворялся ровесником школьницы и предлагал щедрые подарки за секс с ним. Об этом сообщает URA.RU.
Девочка рассказал, что познакомилась с Михаилом в соцсетях, он заверял что является ее ровесником. Они примерно полгода много общались, и потом мужчина начал предлагать ей подарки за виртуальный секс. Лично они не виделись. Девочке надоел навязчивый поклонник и она заблокировала его. Он не отстал и стал звонить и искать ее в других социальных сетях. Тогда она обратилась в полицию.
Михаил признан виновным по части 1 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). Он обязан будет отработать 240 часов и выплатить 20 тысяч рублей пострадавшей.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело на двух жителей Калининграда, после того, как они занялись сексом на военном памятнике. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак