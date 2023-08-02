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Под Уфой вооружённый гранатами мужчина захватил АЗС

02 августа 2023, 11:28

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Вооружённый гранатами мужчина захватил АЗС на Нагаевском шоссе в Башкортостане.
Mash, ссылаясь на слова очевидцев, пишет, что у мужчины два снаряда в руках и ещё четыре находятся на теле.

В данный момент у заправки работают переговорщики. Участок трассы перекрыли до вечера. Все автомобили разворачивают полицейские.


Ранее сообщалось, что в Башкортостане во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу сбежал доброволец.

Baza пишет, что мужчина вышел на шоссе и угрожает взорвать гранату. Ему удалось сбежать в районе заправки на Нагаевском шоссе.

Сообщается, что 29-летнего добровольца зовут Ильдар Б. На него возбуждено дело за оставление части. Сегодня планировалось доставить его на судебно-психиатрическую экспертизу, но во время поездки Ильдар сбежал.

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#добровольцы
#полиция
#граната
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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угрозе убийством своей сожительнице
02 августа 2023, 12:36

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством своей сожительнице.

Сотрудники Росгвардии получили сигнал о прошествии в квартире жилого дома. Очевидцы сообщили о криках о помощи из квартиры, сообщает «Радио 1» пресс-служба Росгвардии Московской области.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия, где задержали агрессивного мужчину, а пострадавшей женщине оказали первую помощь.

Сотрудники ведомства выяснили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии и после словесного конфликта начал угрожать сожительнице, после чего нанес ей удар по голове молотком.

Женщину доставили в больницу, она госпитализирована. Нарушитель был доставлен в отделение полиции для для дальнейшего разбирательства.

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Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность экстремистской организации.
#помощь
#женщина
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#дома
#информация
#удар
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В Мурманской области пропали туристы с детьми
02 августа 2023, 12:31

Фото: iStock/vmargineanu

Туристическая группа из 6 человек, среди которых 4 ребёнка, пропала в Заполярье.
Спасатели ищут пропавших в Кировском районе области. Об этом информирует пресс-службе главка МЧС региона.

В группе были туристы из Москвы и Тулы. Четверым по 16 лет, двое совершеннолетние.
 
Маршрут группы стартовал от железной дороги Имандра и проходил через горы и озера вершины Хибины.

Ранее  на Кольском полуострове пропали 12 московских школьников, которые отправились в поход на байдарках. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. Из сообщения следует, что несколько школьников из Москвы отправились в Мурманскую область, чтобы совершить поход на байдарках в сопровождении инструкторов.

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#туристы
#мчс
#спасатели
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В Москве мигранты проникли в квартиру и изнасиловали женщин
02 августа 2023, 12:20

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Москве четверо уроженцев Средней Азии проникли в квартиру и изнасиловали женщин.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета. ЧП случилось 28 июля на Россошанском проезде. Уроженцы Средней Азии незаконно проникли в квартиру, где находились двое мужчин и две женщины.
 
Избив мужчин, злоумышленники надругались над женщинами.
 
Насильники задержаны. Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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#москва
#мигранты
#изнасилование
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В Амурской области 8-летняя девочка скончалась после отдыха в детском лагере
02 августа 2023, 12:11

Фото: iStock/SB Arts Media

Школьница странно себя вела: не давала к себе прикоснуться и периодически вздрагивала.
Shot пишет, что погибшая была на смене в лагере «Строитель» в Благовещенском районе. Вожатые заметили, что девочка резко изменилась. Она была не в неадекватном состоянии и постоянно вздрагивала.
 
Ребёнка решили отвезти в областную больницу. Медики не смогли сразу поставить диагноз. Рассматривали две версии: отравление неизвестным веществом и инфекционное заболевание нервной системы.
 
Помочь школьнице не смогли. Она умерла. Следователи начали проверку.

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#дети
#детские лагеря
#смерть
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Пенсионер попытался поджечь военкомат во Всеволожске, однако чуть не сгорел сам
02 августа 2023, 12:02

Фото: iStock/PamWalker68

76-летний пенсионер совершил попытку поджога военкомата во Всеволожске, однако чуть не сгорел сам. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, пожилого мужчину обманул якобы сотрудник ЦБ по указанию которого он совершал противозаконные действия. Подойдя к зданию местного военкомата пенсионер бросил сначала одну бутылку с зажигательной смесью, а через некоторое время — вторую.

Злоумышленника задержали.

Напомним, ранее 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью задержали возле Бутырского военкомата в Москве. По информации портала, мужчина, накануне, связывался с неустановленным человеком с украинским акцентом. Подозрительного мужчину задержали возле военкомата сотрудники полиции. При обыске пенсионера, при нем были обнаружены бутылки с горючей смесью.

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#женщина
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#цб
#поджог
#пожар
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В Уфе мужчина с гранатой угрожает взорвать шоссе
В Уфе из-за россиянина с гранатой заблокировали Нагаевское шоссе
02 августа 2023, 11:50

Фото: iStock/artolympic

Военнослужащий-доброволец, которого везли на экспертизу по делу о самовольном оставлении части, вырвался и с гранатой в руке угрожает взорвать шоссе. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, с мужчиной ведут переговоры представители правоохранительных органов.

Количество боеприпасов, которыми располагает россиянин - не известно. Инцидент произошел вблизи заправочной станции «Лукойл».

Сотрудникам полиции дезертир выдвинул требование о прекращении в отношении него уголовное дела, в связи с оставлением воинской части. В противном случае, он угрожает взорвать боеприпас.

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#боеприпас
#инцидент
#станции
#переговоры
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В Чувашии полицейский спас 30 женщин и детей, попавших в ураган на Волге
02 августа 2023, 11:20

Фото:istockphoto/Dzurag

В Чувашии полицейскому на патрульном катере удалось спасти 30 женщин с детьми, которые попали в ураган на Волге.
Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
 
Сообщается, что ураган начался вечером 29 июля и застиг группу людей на левом берегу Волги: укрыться им было негде. На один из автомобилей упало дерево, сильный ветер становился опасным для жизни. Дети плакали и кричали о помощи.
 
Призывы о помощи услышал командир взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Новочебоксарску капитан полиции Сергей Ежов, который оказался неподалеку на патрульном катере. Он является сотрудником полиции с 30-летним стажем. За 2 последних года ему удалось спасти троих утопающих.
 
Полицейский проделал 7 рейсов и перевёз женщин с детьми на другой берег Волги к  причалу Новочебоксарска.

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#полиция
#полицейские
#дети
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В Башкортостане военнослужащий-доброволец угрожает взорвать гранату
02 августа 2023, 10:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Башкортостане во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу сбежал доброволец.
Baza пишет, что мужчина вышел на шоссе и угрожает взорвать гранату. Ему удалось сбежать в районе заправки на Нагаевском шоссе. Сейчас дорога перекрыта.
 
Сообщается, что 29-летнего добровольца зовут Ильдар Б. На него возбуждено дело за оставление части. Сегодня планировалось доставить его на судебно-психиатрическую экспертизу, но во время поездки Ильдар сбежал.
 
По предварительной информации, он достал гранату и угрожает её взорвать. Мужчина требует закрыть уголовное дело против него.

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#добровольцы
#чп
#граната
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В США у Гранд-Каньона перевернулся автобус с туристами, один человек погиб
02 августа 2023, 10:54

Фото: iStock/conejota

Автобус более чем с 50 туристами перевернулся около Гранд-Каньона в американском штате Аризона. Один человек погиб. Об этом сообщает местная полиция.
Отмечается, что в результате инцидента восемь человек получили серьезные травмы, их экстренно госпитализировали. Еще у нескольких людей зафиксировали травмы с меньшей степенью тяжести, их также доставили в больницу.

Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, ранее на Алтае микроавтобус с туристами попал в смертельное ДТП с ассенизаторской машиной. Погиб один человек еще семеро получили различные травмы. Всего в транспорте находилось 20 человек, в том числе два ребенка. Все пострадавшие отправлены на автомобилях скорой помощи в медицинские учреждения. Также на месте всем была оказана психологическая помощь.

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