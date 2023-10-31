Под украинскими обстрелами Донецка пострадала съемочная группа «Известий»

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
Съемочная группа «Известий» пострадала под обстрелами Вооруженных сил Украины, об этом сообщили в Telegram-канале газеты.
«Съемочная группа «Известий» пострадала во время работы на месте обстрела в Донецке», - прокомментировали ситуацию представители газеты.
Отмечается, что в больницу госпитализированы трое корреспондентов издания. В каком состоянии они находятся - пока не сообщается.
Читайте также:
Минобороны РФ: ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Белгородской областью
СЦКК: Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР
Боец: Спецназ «Сибирь» ЮВО уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой
Евгения Парфентьева