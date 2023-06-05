Под Ульяновском выявили массовое отравление суррогатным алкоголем

Фото: Фотобанк Московской области
По его словам, сейчас шесть граждан находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Кроме того, имеются погибшие.
«К этому часу 6 человек находятся в реанимации, есть смертельные случаи. Идет изъятие продукции из торговых точек», - отметил Большаков.
Он также подчеркнул, что сейчас соответствующие службы расследуют инцидент, а также оказывают местным жителям всю необходимую поддержку. Градоначальник обратился к гражданам с призывом воздержаться от приобретение алкогольной продукции.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Красноярске девочка утонула из-за игрушки в реке.