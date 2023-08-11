Под Уссурийском проливные дожди затопили приют с собаками

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От страха животные пытаются спастись на крыше будок.
В Приморье несколько дней идут проливные дожди, вода затопила несколько посёлков и сёл, в их числе оказалось село Новоникольск.
Baza пишет, что людям ничего не угрожает, а вот собакам в местном приюте приходится тяжело — чтобы не утонуть, животные переселились на крыши.
Ранее в Екатеринбурге затопило улицу Щербакова, под воду ушло дорожное полотно и несколько машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Причиной затопления стал прорыв трубы холодного водоснабжения. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение в оба направления. Дорожное полотно и несколько машин полностью ушли под воду. На месте инцидента работают экстренные службы, устраняются последствия прорыва.
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Baza пишет, что людям ничего не угрожает, а вот собакам в местном приюте приходится тяжело — чтобы не утонуть, животные переселились на крыши.
Причиной затопления стал прорыв трубы холодного водоснабжения. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение в оба направления. Дорожное полотно и несколько машин полностью ушли под воду. На месте инцидента работают экстренные службы, устраняются последствия прорыва.
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Мария Фирсова