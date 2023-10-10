Под Волгоградом бывшего бойца «Вагнер» подозревают в изнасиловании двух девочек

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Под Волгоградом задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
По информации следствия, вечером 9 октября 29-летний житель города Камышин Волгоградской области познакомился с двумя несовершеннолетними девочками и пригласил их к себе в гости. У себя дома он начал домогаться до школьниц, одной из них удалось вырваться и выскочить на улицу, где она сообщила прохожим о происходящем.
При этом, как выяснили «РИА Новости», задержанный уже был судим (по какой статье - не уточняется), а после служил по контракту в ЧВК «Вагнер».
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«В настоящее время подозреваемый задержан. При проведении следователями СКР процессуальных действий с участием потерпевших они опознали мужчину как лицо, совершившее в отношении них преступление», - прокомментировали ситуацию представители СК.
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Евгения Парфентьева