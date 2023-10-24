Под Волгоградом хирург обматерил пациентку, а затем стал звонить ей с угрозами

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В больнице под Волгоградом хирург обматерил пациентку, а после публикации видео с их разговором, стал звонить ей с угрозами, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 21 октября глава Трехостровской станицы Светлана Суркова повредила ногу и вместе с супругом приехала на приём к хирургу Тагиру Магомедбекову в ЦРБ Иловли.
У женщины была сломана нога, и ей необходимо было оформить больничный лист. Травмированная женщина отстояла двухчасовую очередь, но, когда попала на приём, то Магомедбеков отправил её в регистратуру за карточкой. Супруги отстояли очередь во второй раз, однако, между врачом и пациентом возник спор, в результате которого хирург написал, что женщина трудоспособна и отправил её домой.
Супруги все же попали на приём к другому врачу, который выписал Сурковой больничный, но подписывать документ её всё равно отправили к Магомедбекову.
Увидев супружескую пару вновь, хирург, как сообщили в СМИ, «разразился трехэтажным матом, а потом швырнул больничным листком в мужа Светланы».
Конфликт с хирургом Суркова записала на телефон и опубликовала его в интернете. По её словам, после этого ей стали звонить с угрозами. Судя по акценту, это могут быть знакомые или земляки Тагира Магомедбекова, заключили в Baza.
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У женщины была сломана нога, и ей необходимо было оформить больничный лист. Травмированная женщина отстояла двухчасовую очередь, но, когда попала на приём, то Магомедбеков отправил её в регистратуру за карточкой. Супруги отстояли очередь во второй раз, однако, между врачом и пациентом возник спор, в результате которого хирург написал, что женщина трудоспособна и отправил её домой.
Увидев супружескую пару вновь, хирург, как сообщили в СМИ, «разразился трехэтажным матом, а потом швырнул больничным листком в мужа Светланы».
Конфликт с хирургом Суркова записала на телефон и опубликовала его в интернете. По её словам, после этого ей стали звонить с угрозами. Судя по акценту, это могут быть знакомые или земляки Тагира Магомедбекова, заключили в Baza.
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Евгения Парфентьева