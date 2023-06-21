Под Волгоградом пропавшего на реке подростка выловили из воды

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Труп четырнадцатилетнего парня извлекли из реки Ахтуба
18 июня на пляже «Козий» реки Ахтуба в Волгоградской области пропал 14-ти летний подросток, сообщает «Комсомольская правда. Волгоград».
По информации СМИ, два друга пошли купаться на пляж, когда один из окунулся в воду и больше не вынырнул. Товарищ видел, что его друг тонет, однако, сделать ничего не смог.
Труп подростка обнаружили только спустя время. Следов насильственной смерти на его теле выявлено не было. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия.
Следственные действия продолжаются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Тамбовской области газель влетела в грузовую цистерну.
По информации СМИ, два друга пошли купаться на пляж, когда один из окунулся в воду и больше не вынырнул. Товарищ видел, что его друг тонет, однако, сделать ничего не смог.
Следственные действия продолжаются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Тамбовской области газель влетела в грузовую цистерну.
Евгения Парфентьева