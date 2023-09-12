Под Волгоградом разбился военный самолëт Су-24

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Бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Калачёвском районе под Волгоградом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Боекомлект отсутствовал.
Сообщается, что бомбардировщик упал в безлюдной местности. На место происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.
Продолжаются поиски пилотов, их судьба на данный момент остается неизвестной.
Напомним, ранее в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи.
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Сообщается, что бомбардировщик упал в безлюдной местности. На место происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.
Напомним, ранее в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи.
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Екатерина Коршунова