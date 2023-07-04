Под Воронежем человек погиб от удара молнии, еще трое пострадали

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В Воронежской области от удара молнии погиб человек. Также известно еще о трех пострадавших, среди которых оказалось два ребенка. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно сообщению, молния ударила в группу людей, когда те находились на открытой местности.
Она также добавила, что еще один пострадавший ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас медики готовят его к транспортировке в областную детскую больницу №2.
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«Один ребенок проходит лечение в Лискинской РБ, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести», - цитирует ТАСС слова представителя департамента здравоохранения региона Любови Левшаковой.
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Элина Позднякова