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Под завалами дома в Балашихе может оставаться пятилетний ребенок

20 сентября 2023, 16:06
В одной из разрушенных квартир многоэтажного дома в Балашихе, где утром взорвался газ, может оставаться пятилетняя девочка, об этом спасателям сообщил дядя малышки.

35-летняя сестра Алексея была доставлена в реанимацию, а её пятилетняя дочь Софа находится под завалами.

Женщина в момент взрыва находилась на кухне в квартире на 3 этаже, а малышка, скорее всего, спала в своей комнате. Во время повторного обрушения, предположительно, на комнату, где спала Софа упала стена. Если, как говорит Алексей, девочка проснулась от шума и пришла к маме на кухню, то есть вероятность, что она жива.


«Про ребёнка вообще ничего не слышно. Произошел обвал плиты, накрыло сотрудников МЧС. Провал ушёл на второй этаж. Если Софа не проснулась и не ушла в маме на кухню, я не знаю…», - сказал дядя малышки Алексей.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Жителей дома, в котором произошёл взрыв газа, эвакуировали в пункт временного размещения в доме культуры «Балашиха».На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Два спасателя погибли при обрушении стены дома в Балашихе.
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#девочка
#взрыв газа
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В Москве мужчина погиб, спасая котенка
20 сентября 2023, 15:32

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

В Москве мужчина выпал из окна шестого этажа, пытаясь достать котенка с карниза. Он два месяца пробыл в коме и скончался 19 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, несчастье случилось в Москве на улице Белозерской. 18 июля 44-летний мужчина заметил котенка, гуляющего по карнизу. Он сделал резкое движение, пытаясь спасти животное, однако не смог удержаться и выпал в окно. Котенок при этом не пострадал.

Пострадавший был экстренно госпитализирован. Там у него диагностировали ушиб мозга, перелом грудины, ушиб лёгких. Два месяца врачи боролись за его жизнь, однако 19 сентября он скончался в больнице, не приходя в сознание.

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#мужчина
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«Весь стояк остался без дверей»: очевидица о последствиях взрыва в Балашихе
Очевидица взрыва в Балашихе сообщила о повреждении окон и дверей в соседнем доме
20 сентября 2023, 15:13

Фото: iStock/RamonCast

Очевидица происшествия в Балашихе Татьяна Журавлева сообщила, что в результате взрыва бытового газа, в соседнем доме выбило двери и окна, передает NEWS.ru.
«Весь стояк в подъезде остался без дверей и окон. Не знаю [задело ли кого], но в ближайшем моем окружении никто не пострадал», — цитирует Журавлеву NEWS.ru.

Сообщается, что в квартире самой очевидицы повредило окна и порвало москитные сетки. Она также отметила, что двери были повреждены по всему стояку.

Напомним, взрыв газа произошёл в доме на Октябрьской улице в Балашихе утром. По данным областного главка МЧС, погибли четыре человека. Позднее на месте ЧП произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей, двое из них скончались. Таким образом, общее число жертв взрыва достигло шести человек.

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Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Балашихе


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#взрыв газа
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Причиной взрыва в балашихинской девятиэтажке могла стать утечка газа в квартире
20 сентября 2023, 13:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Причиной взрыва в девятиэтажке в подмосковной Балашихе, по предварительным данным, стала утечка газа. Об этом ТАСС сообщили в службах технического надзора. При этом очевидцы утверждают, что утечка произошла в квартире, в которой никто не жил.
Взрыв газа произошёл в доме на Октябрьской улице в Балашихе утром. По данным областного главка МЧС, погибли четыре человека. Позднее на месте ЧП произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей, двое из них скончались. Таким образом, общее число жертв взрыва достигло шести человек. 
 
Пострадали 11 человек, один из них госпитализирован. 10 получают медицинскую помощь амбулаторно. Под завалами может оставаться девочка.
 
В управляющей и газовой компаниях после взрыва газа в жилом доме в Балашихе проводятся обыски. Изымаются документы, сообщили в СКР. 
 
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Два спасателя погибли при обрушении стены дома в Балашихе.
 
#балашиха
#взрыв бытового газа
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#мчс
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Следователи проводят обыски в УК и газовой компании после взрыва в Балашихе
20 сентября 2023, 13:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Обыски проводятся в эти минуты в управляющей и газовой компаниях после взрыва газа в жилом доме в Балашихе. Изымаются документы, сообщается в телеграм-канале подмосковного главка СКР.
Взрыв газа произошёл в доме на Октябрьской улице в подмосковной Балашихе утром. По данным областного главка МЧС, погибли четыре человека. Позднее на месте ЧП произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей, двое из них скончались. Таким образом, общее число жертв взрыва достигло шести человек. 
 
Пострадали 11 человек, один из них госпитализирован. 10 получают медицинскую помощь амбулаторно. Под завалами может оставаться девочка.

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#балашиха
#взрыв бытового газа
#подмосковье
#московская область
#мчс
#ск рф
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Во Владивостоке мужчина напал на ученицу и пытался ее изнасиловать
20 сентября 2023, 13:12

Фото: istock / chameleonseye

Во Владивостоке в районе Седанки мужчина поймал третьеклассницу, потащил ее в лес и пытался изнасиловать ее.
Происшествие случилось в лесном массиве около школы №16. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. Так как место довольно оживленное, крики девочки услышали проходящие мимо школьники и рассказали учителям. Педагоги побежали на место преступления и увидели неприятное зрелище — девочка была в порванной одежде, на ней были пятна крови. Педофила от ребенка отогнал учитель физкультуры и скрутил его. Учителя вызвали полицию.

Мужчину забрали правоохранительные органы, выяснилось, что он был судим три раза. Следователи решают вопрос по факту возбуждения уголовного дела.

Девочку осмотрели медики, она получила несколько царапин и кровоподтеков. 

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#школы
#педагоги
#девочка
#насилие
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В Москве эвакуируют ТЦ «Времена года» из-за потопа
20 сентября 2023, 13:11

Фото: iStock/Chalabala

В торговом центре «Времена года» в Москве проводится эвакуация. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации портала, эвакуация посетителей и работников центра объявлена из-за прорыва трубы. В результате происшествия затоплены несколько магазинов. На место происшествия направлены экстренные службы. Информации о пострадавших в настоящее время нет. 
 
Прежде, в ТЦ «Времена года» произошел прорыв трубы с кипятком. В результате ЧП погибли четыре человека. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается до настоящего времени. 

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#тц
#происшествия
#расследование
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Создатель «Дяди Степы» умер из-за ушиба мозга
Художник Герман Мазурин скончался в возрасте 91 года
20 сентября 2023, 13:01

Фото: iStock/jorgeantonio

Художник Герман Мазурин, который стал создателем образа «Дяди Степы» скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Российской академии художеств.
Герман Мазурин оформил более 300 книг и длительное время сотрудничал с российскими и зарубежными изданиями. 

По предварительной информации, мужчина скончался из-за черепно-мозговой травмы. Накануне, художник упал с высоты собственного роста у себя дома. В результате падения, пожилой мужчина получил ушиб головного мозга тяжелой степени и был экстренно госпитализирован. Врачи боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось. 

Прежде сообщалось, что умер 40-летний артист Алексей Янин, который страдал от продолжительной болезни. 

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#мужчина
#болезни
#артист
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Как распознать утечку газа из плиты — советы газовика
Газовик Милованов назвал возможную причину взрыва газа в Балашихе
20 сентября 2023, 12:47

Фото: IStock/Magdalena Wygralak

При взрыве газа в жилом доме в Балашихе обрушились три этажа и два балкона. Об этом сообщает подмосковное ГУ МЧС России. В результате происшествия погибли шесть человек: четыре жителя дома и два спасателя.
Инженер сервисной службы по газовому оборудованию Эдуард Милованов рассказал в эфире «Радио 1», что часто взрывы в домах происходят после достижения предельно-допустимой концентрации газа. А скапливается газ из-за неправильной работы вентиляции.
«Обычно мы наблюдаем, что люди самовольно проводят ремонт, закрывают вентиляционные каналы, вставляют туда вентиляции с вытяжки из кухни, и таким образом нарушается работа вентиляции. Дальше при открытии газа или если происходит какая-то утечка, газ скапливается и достигает своих предельных допустимых значений», — сказал Эдуард Милованов.
По словам специалиста, обезопасить себя от происшествия можно. Для этого нужно проверить вентиляцию и вызвать мастера по прочистке, если наблюдаются проблемы.
«Работу вытяжной вентиляции в домашних условиях можно легко проверить. Для этого нужно взять лист А4 и поднести к вентиляционному каналу. Если он прикладывается, и вы чувствуете, что идёт циркуляция воздуха, то всё хорошо. Если никакого движения нет, то нужно обратиться в ТСЖ с тем, что у вас вентиляционные каналы не работают. Они обязаны следить за вытяжной вентиляцией, и они обязаны её чистить. Они за деньги, которые вы платите ежемесячно, вызывают специалиста и чистят эти каналы», — сказал эксперт.
Милованов добавил, что после этого можно установить специальные газовые сигнализаторы, которые будут фиксировать любую утечку.
«Сейчас на рынке появились недорогие сигнализаторы загазованности с клапанами, которые быстро перекрывают газ. Но сложность в том, его необходимо раз в год сдавать на поверку, потому что его нужно калибровать проверять. И это будет стоить практически столько же, сколько само оборудование», — добавил собеседник.
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Спасателя, пострадавшего при повторном обрушении дома в Балашихе, доставили в больницу

Воробьёв пообещал оказать помощь жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе
#газ
#взрывы
#оборудование
#происшествие
#подмосковье
#балашиха
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Спасателя, пострадавшего при повторном обрушении дома в Балашихе, доставили в больницу
20 сентября 2023, 12:39

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В Балашихинскую областную больницу доставили спасателя, который пострадал при повторном обрушении перекрытий дома № 10 по улице Октябрьской, где сегодня утром произошёл взрыв газа.

Данных о его состоянии спасателя пока нет.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Стена дома, где произошел взрыв газа в Балашихе, обрушилась прямо на спасателей.

При повторном обрушении стены в доме в Балашихе погибло два человека.
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#специалисты
#дома
#взрыв газа
#андрей воробьёв
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