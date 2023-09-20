Под завалами дома в Балашихе может оставаться пятилетний ребенок

35-летняя сестра Алексея была доставлена в реанимацию, а её пятилетняя дочь Софа находится под завалами.
Женщина в момент взрыва находилась на кухне в квартире на 3 этаже, а малышка, скорее всего, спала в своей комнате. Во время повторного обрушения, предположительно, на комнату, где спала Софа упала стена. Если, как говорит Алексей, девочка проснулась от шума и пришла к маме на кухню, то есть вероятность, что она жива.
«Про ребёнка вообще ничего не слышно. Произошел обвал плиты, накрыло сотрудников МЧС. Провал ушёл на второй этаж. Если Софа не проснулась и не ушла в маме на кухню, я не знаю…», - сказал дядя малышки Алексей.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.Жителей дома, в котором произошёл взрыв газа, эвакуировали в пункт временного размещения в доме культуры «Балашиха».На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.
Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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