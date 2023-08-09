Под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться люди.

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Под завалами пострадавшего от мощного взрыва завода в Сергиевом Посаде могут находиться люди, сообщает SHOT.
По информации СМИ, криков о помощи спасатели не слышат.
Экстренные службы пытаются установить местонахождение всех сотрудников завода, которые должны были находиться на рабочих местах, и понять, есть ли в списках без вести пропавшие.
По предварительной информации, взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной.
Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.
Предположительно, причиной взрыва стал человеческий фактор.
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Экстренные службы пытаются установить местонахождение всех сотрудников завода, которые должны были находиться на рабочих местах, и понять, есть ли в списках без вести пропавшие.
Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.
Предположительно, причиной взрыва стал человеческий фактор.
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Евгения Парфентьева