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«Подавился конфетой и слетел с дороги»: В Ростове водитель грузовика въехал в частный двор

В Ростове водитель грузовика разгромилдвор частного дома
13 сентября 2023, 16:19
Фото: istock / Miguel Perfectti

Фото: istock / Miguel Perfectti

Водитель самосвала потерял управление и въехал частный двор на Коммунистической улице в Донецке (Ростовская область). Как сообщает SHOT, инцидент произошел сегодня утром. Водитель большегруза, нагруженного щебнем, уничтожил забор, несколько деревьев и чуть не въехал в дом, за стеной которого находился несовершеннолетний ребенок.

Шокированные соседи и случайные свидетели быстро собрались вокруг места пришествия. На место вызвали Госавтоинспекцию.

Прибывшие сотрудники ГИБДД стали опрашивать водителя и выяснили, что виной стала конфетка. Мужчина заявил, что захотел перекусить, подавился и потерял управление. Сам водитель отделался легким испугом. Никто из жителей дома также не получил травм.

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45 человек подцепили острую кишечную инфекцию в школе в Кызыле
СК завел дело после отравления четырех детей и взрослого в школе в Кызыле
13 сентября 2023, 16:15

Фото: iStock/Doucefleur

В городе Кызыл Республики Тыва возбудили уголовное дело после отравления 45 человек в школьной столовой, сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.
В школе №18 города Кызыл симптомы острой кишечной инфекции были зафиксированы у 42 детей и троих взрослых. В больнице находятся четыре ученика и один работник столовой. 

По информации СК один школьник находится в тяжелом состоянии. Степень тяжести состояния остальных госпитализированных оценивается как средняя.

Ранее этим делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. По его поручению в Кызыле возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих стандартам качества. 

В настоящий момент с места происшествия изъяты образцы пищи, воды, а также документация. Проводятся необходимые экспертизы.

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A Haber: В обрушившейся турецкой шахте находятся около 300 человек
13 сентября 2023, 16:10

Фото: istockphoto/SeventyFour

В Эгерлиском районе провинции Зонгулдак на севере Турции произошло обрушение на шахте по добыче каменного угля. Под землей находятся 280 рабочих.
Авария произошла около 13:45 по местному времени (совпадает с московским). На место оперативно выехали экстренные службы, в том числе спасатели и медики. Как рассказал губернатор провинции Зонгулдак Осман Хаджибекташоглу телеканалу A Haber, под завалами в настоящее время находятся 280 рабочих, четыре человека пострадали, одного удалось спасти невредимым, еще один серьезно ранен. Спасатели слышали голоса как минимум двух живых людей.

Месторождение принадлежит компании Armutçuk Enterprise. В настоящее время на разборе завалов работают 75 специалистов экстренных служб. Продолжают прибывать группы спасателей. Причины обрушения пока не установлены.

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Под Питером закрыли школы и детсады из-за странного человека с ружьем
13 сентября 2023, 15:46

Фото: istock / IndiaUniform

В Гатчине (город в Ленинградской области в 40 км от Санкт-Петербурга) власти закрыли школы и детские сады в одном из районов города. Причиной стал подозрительный мужчина, гулявший возле детских площадок с оружием. По словам свидетелей, на нем был зеленый плащ и противогаз, скрывающий лицо, а в руках он держал ружье. Информацию сообщает издание 78.ru.
Местные жители испугались и сообщили в правоохранительные органы. После обращения было принято решение о закрытии детских учебных учреждений. 

«Ряд детских садов и школ сейчас на территории района закрыли во избежание последствий», — прокомментировал происходящее вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин в разговоре с корреспондентом 78.ru.
Подозрительного человека уже задержали, информация уточняется. По словам соседки, мужчина живет с матерью и последнее время ведет себя очень странно. 

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#закрытие
#детские сады
#мужчина
#ружье
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Росгвардейцы задержали подозреваемую в краже одежды и алкоголя из подмосковного магазина
13 сентября 2023, 15:41

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали женщину, которая пыталась незаметно вынести из товары из магазина.

Сотрудники Росгвардии оперативно выдвинулись по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин, расположенный в городе Электрогорск.

Сотрудники вневедомственной охраны узнали, что неизвестная гражданка сложила в корзину для покупок понравившуюся продукцию и покинула супермаркет, минуя кассовую зону. Среди похищенных товаров были: домашняя обувь, предметы одежды и бутылка алкоголя на общую сумму более 5 тысяч рублей. Известно, что женщина была ранее судима за кражи.

Росгвардейцы провели задержание нарушительницы правопорядка и доставили её в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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В многоэтажном доме Краснодара сорвался лифт с людьми
13 сентября 2023, 15:33

Фото: istock / fokusgood

Инцидент произошел в ЖК «Светлый» на улице Московской города Краснодара. Утром около 08:00 утра жительница дома позвонила в полицию с сообщением, о том, что с высоты сорвался лифт с людьми. В лифте находилось шесть человек, среди них двое детей 3 и 4 лет. Лифт сорвался с восьмого этажа.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства уточняются. 

«По окончании проверки будет принято соответствующее законное решение», — дал комментарий «Кубанским новостям» официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Пострадавшие направлены в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь. 

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#инцидент
#происшествия
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Москвичка снимала порно со своей 12-летней дочерью, с целью продать видео
13 сентября 2023, 14:42

Фото: iStock/SB Arts Media

Москвичка снимала порно со своей 12-летней дочерью, чтобы продавать видосы педофилам, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, женщина неоднократно совращала свою дочь на занятие сексом с ней. Все это она записывала на видео с целью продать в интернете.

Об этом безумии стало известно друзьям семьи, которым ребенок наконец осмелилась признаться в издевательствах.

В квартиру 41-летней женщины в столичном районе Выхино нагрянули правоохранители, которые и задержали горе-мать. 

Женщина созналась в содеянном. На нее возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего с целью изготовления порно».

Матери-извращенке грозит до 20 лет лишения свободы.

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#ребёнок
#уголовное видео
#мать
#педофилия
#москва
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В Румынии обнаружены новые обломки беспилотника
МО Румынии: на территории страны обнаружены новые обломки БПЛА
13 сентября 2023, 14:33

Фото: iStock/aapsky

В Румынии вновь обнаружены обломки беспилотника, на место направлена группа специалистов для проверки. Об этом сообщает Минобороны страны в своём Facebook*.
Экипаж вертолёта ВВС Румынии обнаружил обломки, предположительно принадлежащие беспилотнику, в районе городов Нуфэрул и Виктория.

Ранее глава департамента МВД по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат заявил, что на граничащих с Украиной территориях Румынии началось строительство бетонных бомбоубежищ. Они будут созданы для того, чтобы жители смогли переждать воздушную тревогу из-за атак беспилотников и работы украинских систем ПВО.

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#россия
#украина
#беспилотник
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Суд в Ростовской области арестовал подростка, напавшего с ножом на людей в школе
13 сентября 2023, 14:21

Фото: iStock/Zolnierek

В хуторе Красный Десант Ростовской области арестовали подростка, который напал с кухонным ножом и ранил нескольких человек на улице, сообщает источник «РИА Новости».
«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

При этом, информация о мере пресечения в этом деле является конфиденциальной, поскольку ​подозреваемому нет 18 лет. 

Напомним, по информации СК, ученик Краснодесантской школы пришел в учебное учреждение, чтобы совершить расправу над учителем. Однако, ему помешали сотрудники школы и родители других учеников. Подросток задержан, в отношении него назначены психолого-психиатрическая, а также судебно-медицинская экспертизы.

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В Барнауле 16-летняя девочка отравилась пивом, которое ей купил военный
13 сентября 2023, 14:10

Фото: iStock/Colorsandia

В Барнауле военный приехал в гости к своей 16-летней подруге и напоил ее пивом и мартини, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, студентка колледжа и 26-летний военный познакомились три месяца назад в социальных сетях. Все это время пара переписывалась и перезванивались, а на этой неделе контрактник получил отпуск и приехал в Барнаул. 

Мужчина накупил алкоголя и привел девушку в свою съемную квартиру. Там подросток выпила две бутылки пива Essa и два бокала мартини, после чего ей стало очень плохо. Военный отвез студентку в общежитие и уехал по своим делам. 

Состояние девочки заметили сотрудники общежития. Ей вызвали скорую помощь, а уже в больнице медики диагностировали у подростка тяжелое алкогольное отравление. Сейчас она находится без сознания, но в стабильном состоянии.

Военного схватила полиция. На него составили административный протокол по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».

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