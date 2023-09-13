«Подавился конфетой и слетел с дороги»: В Ростове водитель грузовика въехал в частный двор

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Прибывшие сотрудники ГИБДД стали опрашивать водителя и выяснили, что виной стала конфетка. Мужчина заявил, что захотел перекусить, подавился и потерял управление. Сам водитель отделался легким испугом. Никто из жителей дома также не получил травм.
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