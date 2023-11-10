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Подмосковье поможет Москве с ремонтом рухнувшего под Подольском моста

10 ноября 2023, 18:21
Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Власти Подмосковья помогут Москве отремонтировать рухнувший в деревне Кутьино мост, хотя он более 10 лет находится на балансе столицы. Об этом объявил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
«Мост вместе с дорогой был передан на обслуживание Москвы в 2013 году, изменились границы между регионами. Но понимая, что этот мост очень важен для жителей, мы поможем его восстановлению, к которому уже приступили. Сделаем все это в кратчайшие сроки», – сказал Гержик в эфире телеканала 360.
Ранее сообщалось, что утром в пятницу в деревне Кутьино Подольского городского округа обрушился автомобильный мост. Вместе с ним рухнул проезжавший в это время по мосту автомобиль. Пострадала женщина-водитель.


Как уточнил исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов, мост расположен на региональной дороге Кутьино – Дубровицы, но принадлежит Москве.

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#чп
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В Газе заявили о 25 погибших после удара Израиля по школе
10 ноября 2023, 18:41

Фото: iStock/Monther Rasheed

Израильская армия нанесли удар по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа. Погибло не менее 25 человек. Об этом заявил директор больницы «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сальмия, передает телеканал Al Jazeera.
«К нам поступили 25 погибших после обстрела больницы "Аль-Бурак"», - рассказал Абу Сальмия.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».



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#израиль
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#операция
#армия
#больницы
#сектор газа
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В Якутии медведь напал на двух бурильщиков
10 ноября 2023, 18:39

Фото: istockphoto/Wirestock

Медведя пытались отогнать криками, огнетушителями, но хищнику было всё равно.
Baza пишет, что сначала медведя заметили собаки. Рабочие, которые собирались покурить, увидели медведя слишком поздно. Хищник успел напасть на одного рабочего.

Мужчины пытались отвлечь хищника. В итоге рабочему удалось освободиться, но зверь напал на другого рабочего. Животное отгоняли всеми возможными способами, но он не реагировал. Второй пострадавший тоже смог отбиться. Зверь убежал. На место вызвали охотника. Он застрелил животное. 

У обоих пострадавших рваные раны, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

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#чп
#пострадавшие
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В Закарпатье грузовик задавил ребёнка, пока его пьяная мать лежала на земле
10 ноября 2023, 18:12

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

В Закарпатской области на западе Украины случилось ДТП, в котором по вине пьяной матери скончался ребёнок.
«МК» пишет, что трагедия случилась в посёлке Ясиня. На записи видно, как мать идёт по тротуару и несёт ребенка на руках, потом ставит его на землю и падает. Пока женщина лежала и не могла встать, ребёнок выбежал на дорогу. За секунду до появления грузовика женщина заметила, что дочь вышла на дорогу. Она вскочила на ноги, но было уже поздно: ребёнок попал под колёса. 

Сообщается, что полуторагодовалая девочка умерла в реанимации. Ее 32-летняя мать помещена в СИЗО, ей грозит тюремный срок. 
Экспертиза показала, что в момент аварии в организме женщины было 1,7 промилле алкоголя. 57-летний водитель грузовика был трезв.

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#трагедия
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В Подмосковье сгорел склад с самолетными шинами авиакомпании S7
10 ноября 2023, 18:09

Фото: iStock/Natalia Rusanova

В Ленинском районе Подмосковья сгорел крупный склад авиакомпании S7, где хранились самолетные шины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, сильный пожар произошёл в промзоне «Технопарк» в посёлке Горки Ленинские. Площадь слада составляет 4,1 тыс. квадратных метров. Возгорание произошло утром 10 ноября около 7.00 в помещении «S7 Инжиниринг».

Пламя распространилось на 1,5 тысячи квадратных метров, где хранились самолетные шины. Также огнем был охвачен склад компании «Пелигрин Матен» с детскими пелёнками.

В тушении пожара приняли участие 9 пожарных расчетов. Справиться с огнем удалось только к 9.00. Сумма понесенного ущерба не уточняется.

Ранее сообщалось, что пожар случился на складе компании «Газдевайс», которая занимается производством счётчиков газа в Ленинском городском округе — недалеко от Видного.

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#технопарк
#горки ленинские
#возгорание
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Водитель оказавшейся на рухнувшем под Подольском мосту машины рассказала о своём спасении
10 ноября 2023, 17:58

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Женщину, машина которой оказалась на мосту под Подольском в момент его обрушения, спасли двое незнакомых мужчин. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов, который навестил Аллу Леонидовну в Подольской областной клинической больнице.
Женщина рассказала, что часто ездит по этому маршруту. Сегодня она спешила на работу и по пути хотела проведать отца, который буквально за несколько часов до этого сломал ногу.  
«Я почувствовала, что падаю. Не поняла, что произошло и очень испугалась. Смогла выбраться из автомобиля. А потом меня вытащили наверх двое незнакомых мужчин», – привёл Артамонов слова пострадавшей в своём телеграм-канале. 
 Он также поговорил с главврачом больницы Варданом Геворкяном. Тот заверил, что жизни и здоровью пациентки ничто не угрожает. Медики уже провели все необходимые обследования. 
 
Ранее сообщалось, что утром в пятницу в деревне Кутьино Подольского городского округа обрушился автомобильный мост. Вместе с ним рухнул проезжавший в это время по мосту автомобиль. Пострадала женщина-водитель. 

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#подольск
#григорий артамонов
#дтп
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#женщина
#больница
#подмосковье
#московская область
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В Китае сантехник обнаружил гигантскую саламандру в водопроводной трубе
10 ноября 2023, 17:33

Фото: istockphoto/Wirestock

Сантехник из китайского города Хойчжоу, Гуандун, обнаружил гигантскую саламандру в водопроводной трубе дома.
The Thaiger пишет, что Сюэ Хуэй приехал, чтобы устранить неполадки в работе водопроводной трубы. Во время работы он обнаружил внутри неё живую чёрную саламандру длиной 40 см. Сантехник был в шоке. Ранее он никогда не сталкивался с таким.

Он достал 3-килограммовую саламандру из трубы и сделал вывод, что она принадлежит к искусственно выведенному виду. Возможно, она сбежала с фермы по разведению.

Случившееся сблизило сантехника и клиента. Они стали приятелями, а хозяин дома оставил саламандру у себя, пообещав заботиться о ней.

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#животные
#китай
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#трубы
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#чп
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Рыбак выловил беспилотник в Таганрогском заливе Ростовской области
10 ноября 2023, 17:05

Фото: iStock/SorinVidis

В Ростовской области мужчина во время рыбалки в Таганрогском заливе выловил беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 10 ноября 47-летний рыбак ловил рыбу в селе Порт-Катон. Он закинул сеть в воду, а когда начал доставать с удивлением отметил, что она очень туго идет. Обрадовавшись большому улову рыбак все же вытянул сеть, однако рыбы там не оказалось. Вместо этого там оказался беспилотник самолетного типа.

Мужчина сразу же обратился в полицию. Правоохранители сообщили об улове в ФСБ. БПЛА изъяли. Сейчас сотрудники спецслужб выясняют принадлежность дрона.

Ранее сообщалось, что рыбак из США поймал огромного миссисипского панцирника и обновил мировой рекорд, который не могли побить с 1951 года.

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#мужчина
#сотрудники
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ФСБ провела обыски у трёх крупнейших производителей спирта
10 ноября 2023, 17:03

Фото: iStock/Inna Dodor

Федеральная служба безопасности провела обыски у трех крупнейших производителей медицинского спирта, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, силовики нагрянули с обысками к компаниям «Брынцалов — А», «Флора Кавказа» и «Росбио». Офисы производителей, в которых происходили проверки, расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Тульской области, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии (Алания).

В результате обысков из офисов производителей были изъяты документы.

Отмечается, что ФСБ также интересуют оптовые компании, которые занимаются продажей медицинского и пищевого спирта, который выводят в нелегальный оборот.

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#проверки
#фсб
#документы
#компании
#спирт
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На Урале основателя боксерского клуба «Динас» застрелили на охоте
10 ноября 2023, 16:45

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Основателя уральского клуба «Динас» Дмитрия Рыбина застрелили на охоте, об этом сообщает E1.RU.
«Сегодня из жизни ушел друг, коллега, президент «Федерации бокса им. Мастера спорта СССР Романова С. В. г. Первоуральск», основатель боксерского клуба «Динас» Рыбин Дмитрий Евгеньевич. Он любил бокс всей своей душой! Всегда переживал за спортсменов Первоуральска и Свердловской области», - такое прощание с Рыбин опубликовали на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Однако, при каких именно обстоятельствах погиб Рыбин - не уточняется. 

Издание E1.RU обратилось за комментариями в региональный Следственный комитет, они пообещали ответить позже.

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#следственный комитет
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