Подмосковье поможет Москве с ремонтом рухнувшего под Подольском моста

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова
Власти Подмосковья помогут Москве отремонтировать рухнувший в деревне Кутьино мост, хотя он более 10 лет находится на балансе столицы. Об этом объявил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
«Мост вместе с дорогой был передан на обслуживание Москвы в 2013 году, изменились границы между регионами. Но понимая, что этот мост очень важен для жителей, мы поможем его восстановлению, к которому уже приступили. Сделаем все это в кратчайшие сроки», – сказал Гержик в эфире телеканала 360.Ранее сообщалось, что утром в пятницу в деревне Кутьино Подольского городского округа обрушился автомобильный мост. Вместе с ним рухнул проезжавший в это время по мосту автомобиль. Пострадала женщина-водитель.
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Лора Луганская