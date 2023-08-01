Подмосковье стало мишенью для беспилотников

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Жители двух городов в Подмосковье — Одинцово и Наро-Фоминска — сообщили о беспилотниках и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Telegram-канал 112. Экстренные службы сообщают об одном сбитом силами ПВО беспилотнике.
Также «112» сообщил о новой атаке БПЛА на «Москва-Сити». Беспилотник врезался в одну из башен.
Очевидцы сообщают о взрывах в небе и над подмосковным городом Кубинкой. Предварительно, сработала система ПВО. Информации о разрушениях на земле и пострадавших в данный момент нет. Было слышно минимум три взрыва.
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