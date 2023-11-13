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Подмосковная прокуратура проверяет условия содержания животных в приюте «Мечта»

13 ноября 2023, 16:21
Фото: Istockphoto / fortise

Фото: Istockphoto / fortise

Прокуратура Московской области организовала проверку на подмосковной базе временного содержания животных «Мечта». Причиной стала информация о ненадлежащем содержании там питомцев, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Проверка организована в связи с появившейся в соцсетях информацией о ненадлежащем содержании животных на территории базы временного содержания «Мечта» в Богородском городском округе. Будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об ответственном обращении с животными», – уточнили ТАСС в пресс-службе.
Ранее в соцсетях появились фотографии истощённых животных, живущих на зообазе.

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#московская область
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#богородский городской округ
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Обвиняемый рассказал, за что планировали убить Владимира Соловьева
Обвиняемый Дружинин: Соловьева планировали убить из-за поддержки спецоперации
13 ноября 2023, 16:19

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Максим Дружинин, обвиняемый по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, признался, что его хотели убить из-за активной поддержки специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на корреспондента из зала Второго западного окружного военного суда.

Сегодня, 13 ноября, суд рассматривает вопрос о применении принудительной меры медицинского характера в отношении другого фигуранта дела — Василия Стрижакова. По данным следствия, он совершал преступления в невменяемом состоянии.  Дружинина допрашивали в качестве свидетеля.  

«Мне известно, что ребята — Пронский, Беляков, Степанов и Мокий — планировали это сделать (убить Соловьева. — Прим. ред.) в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО», — рассказал Дружинин.
Он также заявил, что участники убийства должны были получить денежное вознаграждение от куратора c Украины в размере миллиона рублей.

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#суд
#сво
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#спецоперация
#нападение
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Россиянка ударила себя ножом, чтобы отговорить мужа от похода к другу
Shot: Жительница Подмосковья ударила себя ножом, чтобы не пускать мужа к другу
13 ноября 2023, 15:56

Фото: istock / maxim4e4ek

В Подмосковье женщина пыталась отговорить супруга от похода к другу и ударила себя ножом в живот.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 38-летняя женщина была против того, чтобы ее 35-летний муж пошел на прогулку с сыном, чтобы потом заскочить к приятелю. Она ругалась, пыталась спрыгнуть с балкона, но супруг ее вовремя остановил. В итоге она решилась на серьезный поступок и ударила себя 3 раза ножом в живот. Когда она поняла, что все зашло слишком далеко, то попросила у мужа прощения.

Мужчине все же пришлось изменить планы и вызвать  скорую помощь и полицию. Женщину увезли в больницу с диагнозом «проникающая колото-резаная рана брюшной стенки». Сотрудники полиции изъяли нож и проводят проверку.

Ранее сообщалось, что петербурженка с ножом в животе обвинила в случившемся кота. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#подмосковье
#помощь
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#женщина
#сотрудники
#конфликт
#скорая помощь
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В Первоуральске взяли под госзащиту семью, которой прислали отрубленную голову
13 ноября 2023, 15:40

Фото: iStock/Paolo Cordoni

Семью из Первоуральска, которой прислали отрубленную свиную голову, теперь круглосуточно охраняют силовики, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых.
Напомним, местный житель сдавал квартиру 24-летнему приезжему из Нижней Туры. Арендатор не отдал ключи, когда должен был, поэтому мужчина самостоятельно прошёл проверить своё жилье. 

Зайдя внутрь своей квартиры, мужчина обнаружил целую нарколабораторию, наполненную коробками с неизвестными веществами. Он не стал обращаться в правоохранительные органы, а просто собрал коробки и унёс в подвал. 

После этого в сторону семьи хозяина квартиры посыпались угрозы. Им поступали звонки с требованием отдать пять миллионов, разбивали окна, однако, последней каплей стала свиная голова в гробу, подброшенная под дверь их квартиры. 

После того, как эта история приобрела общественный резонанс и попала в СМИ, владельцы наркшопа попытались помириться с семьей и даже перевели им 500 тысяч рублей.

В настоящий момент все члены пострадавшей семьи находятся под круглосуточной охраной, злоумышленников разыскивает полиция.

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#квартира
#наркотики
#охрана
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Москвич потерял 995 тысяч рублей, которые не принял банкомат
13 ноября 2023, 15:27

Фото: iStock/Drazen Zigic

В Москве мужчина потерял почти миллион рублей, не дождавшись, пока их примет банкомат, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 11 ноября 35-летний москвич пришёл к одному из банкоматов, чтобы погасить платёж по ипотеке в два миллиона рублей. Машина принимала только по миллиону за раз. С первым траншем у мужчины проблем не возникло, банкомат успешно «проглотил» купюры. Однако, положив в него ещё 995 тысяч рублей, москвич не стал дожидаться завершения операции и ушёл.

Спустя время мужчина проверил онлайн-банк и заметил, что денег там не хватает. Он обратился в службу поддержки, где ему сказали, что банкомат должен был вернуть деньги назад. Поспешно вернувшись на место происшествия, плательщик обнаружил, что деньги из банкомата уже забрали.

Он экстренно обратился в правоохранительные органы и, к счастью, прибравшего к рукам деньги человека удалось быстро установить и разыскать.

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#москва
#ипотека
#банкоматы
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«Заставили раздеться»: В российской школе второклассники оказались в центре секс-скандала
В ХМАО второклассники раздели ровесницу догола и заставили лечь на снег
13 ноября 2023, 15:12

Фото: istock / SB Arts Media

В одной из школ Радужного (Ханты-Мансийский автономный округ) второклассники оказались в центре секс-скандала. Школьники заставили ровесницу раздеться догола и лечь на снег. О случившемся рассказала мать девочки в родительском чате, сообщает Ura.ru.
Как рассказала россиянка, 31 октября мальчик с девочкой позвали ее дочь за стадион за школой, где сняли с нее пальто и нижнее белье.

«Они клали ее на снег, ставили на колени, и при этом мальчик также был без нижнего белья. При этом другая девочка руководила процессом», — рассказала мать.
Она обратила внимание, что, что физического сексуального насилия не было, но случившееся сильно повлияло на психику ее дочери. После того как о происшествии стало известно, девочка, участвовавшая в издевательствах, сказала, что они так просто играли, а историю с раздеванием их одноклассница просто придумала.  

Следственное управление СКР по региону уже начало расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти учительницу географии подозревают в съёмке порно с детьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#насилие
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#школа
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Пенсионерка пообщалась с мошенниками и лишилась миллиона рублей
Жительница Кургана, спасая квартиру, отдала мошенникам 1,15 миллиона рублей
13 ноября 2023, 15:01

Фото: istock / AndreyPopov

Пенсионерка из Кургана побеседовала с мошенниками по телефону и потеряла более миллиона рублей, чтобы спасти свою квартиру. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Курганской области.
С 77-летней россиянкой связался неизвестный, представившись сотрудником банка и заявил, что на ее имя оформили кредит под залог квартиры. По словам «банковского работника», пенсионерке нужно было перевести определенную сумму на счет банка, чтобы решить проблему.

Она перевела 500 тысяч рублей, но злоумышленник заявил, что этих денег не хватит и предложил женщине взять кредит, направив ей домой финансового агента. С помощью электронной подписи она отправила документы на квартиру мошенникам, а также взяла в банке займ в размере 650 тысяч и направила на чужой счет.

Правоохранителям удалось установить, что на квартиру потерпевший наложили обременение, основанием для которого стал договор целевого займа в пользу жителя Оренбургской области. Полиция задержала человека, который помог ей оформить электронную подпись. Возбуждено уголовное дело.

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#полиция
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#служба
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Глава СК взял на контроль дело сироты, которую 2 недели удерживали в пелену и избивали
Бастрыкин взял на контроль дело сироты, которую две недели избивал уфимец
13 ноября 2023, 14:36

Фото: istock / Paul Gorvett

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по делу о девушке-сироте, которую избивали несколько недель. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

«В социальных медиа и СМИ сообщается, что в городе Уфе Республики Башкортостан ранее судимый 24-летний молодой человек в течение двух недель удерживал в своей квартире 21-летнюю девушку, являющуюся сиротой, где ежедневно избивал, а также разбил ее мобильный телефон», — сказано в сообщении.
 В Сеть попало видео, где она рассказывает об избиениях, а также о том, что когда соседи приходили на крики, мужчина заставлял девушку говорить им, что все в порядке. Спасти ее удалось благодаря матери мучителя. Пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами.

Бастрыкин поручил руководителю СУСК РФ по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому доложить о ходе и результатах проверки.

Ранее сообщалось, что суд в Махачкале обязал частный детский сад выплатить компенсацию ребенку-инвалиду, которого избила их бывшая воспитательница. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Урале вынесли приговор закладчице, прятавшей наркотики и кошку в комбинезон
13 ноября 2023, 14:30

Фото: iStock/akiyoko

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор жительнице Красноярского края, которая делала «закладки», пряча наркотики и кошку в детский комбинезон, об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Напомним, изобретательную закладчицу поймали в феврале 2023 года. Выяснилось, что в детском комбинезоне женщина носила не своего ребёнка, а кошку по кличке Микки и расфасованные по пакетикам наркотики. Таким образом закладчица конспирировалась, чтобы ни у кого не вызывать подозрений. 

Во время обысков правоохранители обнаружили у женщины более ста свертков с примерно 160 граммов вещества, расфасованного по ним. 

Жительницу Красноярского края признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд в Нижнем Тагиле приговорил закладчицу к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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#суд
#наркотики
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#красноярский край
#ребёнок
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Пять школьниц из Саратова отравились парами хлора на уроке физкультуры
13 ноября 2023, 14:20

Фото: iStock/SbytovaMN

Пять саратовских школьниц отравились парами хлора на уроке физкультуры, который проходил в бассейне, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
По информации ведомства, 13 ноября группа учениц из саратовского лицея-интерната № 64 отправились на урок физкультуры в бассейн Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Во время урока пять девочек почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в больницу с подозрением на отравление парами хлора. 

По факту происшествия местная прокуратура инициировала проверку. 

Минувшим летом в детском оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое отравление детей. Расследованием происшествия занялся Роспотребнадзор.

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