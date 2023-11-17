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Подмосковные аварийные службы перевели в повышенную готовность из-за похолодания и снега

17 ноября 2023, 18:59
Фото: МинЖКХ МО

Фото: МинЖКХ МО

Московская областная аварийно-восстановительная служба переведена в режим повышенной готовности в ожидании похолодания и осадков. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
«Служба работает в круглосуточном режиме. Кроме этого, сформирован нештатный отряд, куда вошли 100 сотрудников организации. Их задача – оперативно реагировать на возможные проблемы с подачей услуг ЖКХ в населённых пунктах. В условиях перехода температуры через ноль к минусовым особое внимание уделяется состоянию теплосетей и других коммуникаций», – пояснил министр.
По данным синоптиков, Русская равнина оказалась в тылу мощного и холодного атлантического циклона. Туда начал поступать арктический воздух, в Московском регионе выпал снег. В выходные также ожидается небольшой снег. В субботу температура воздуха днём опустится до -4°С, а в воскресенье – до -5°С.


Для оперативного устранения технологических нарушений заблаговременно подготовили мобильное оборудование и технику. Для бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в подмосковной аварийно-восстановительной службе есть 22 передвижные электростанции, шесть блочно-модульных котельных и другое оборудование. Аварийные бригады располагают средствами электрогазосварки и подъёмниками для работы с тяжёлым оборудованием.

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Россиянин выжил после взрыва гранаты и удара током в 6 тысяч вольт
17 ноября 2023, 18:53

Фото: istockphoto/Akacin Phonsawat

Врачи спасли жителя Астраханской области, получившего удар разрядом в несколько тысяч вольт; до этого астраханец выжил после взрыва гранаты в 2 метрах от него в зоне СВО.
Минздрав Астраханской области сообщает, что бывший участник СВО получил производственную травму в процессе работы с напряжением 6 тысяч вольт в начале сентября. С того времени мужчине провели 7 операций.

Когда он поступил в ожоговое отделение, его состояние было критическим. Мужчину госпитализировали с частичной потерей памяти и серьезными ожогами на шее плече, спине и руке. Общая площадь ожогов составила более 15% кожного покрова. Часть ран пациента обуглилась и покрылась копотью. Врачам пришлось ампутировать часть руки. Хирурги провели три операции по пересадке кожи и четыре по удалению некротических участков. Сейчас мужчина проходит многоэтапную реабилитацию в больнице.

С его слов, это не первый случай, когда он чуть не умер. По его словам, во время службы его автомобиль атаковали дроном, сбросившим гранату в тот момент, когда мужчина вылез из люка, подышать воздухом.

«Дрон промахнулся, граната ударилась о броню машины, отлетела и взорвалась на земле, в метрах двух от меня. Осколки попали в мой бронежилет. Я считаю, что это было чудо! Как и то, что я выжил после удара током в 6 тысяч вольт», - рассказывает мужчина.
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#здоровье
#врачи
#хирург
#ожоги
#новости
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Суд вынес приговор жителю Татарстана, который убил дочь за интимный разговор
17 ноября 2023, 18:21

Фото: istockphoto/mandygodbehear

Мужчину из Ютазинского района Республики Татарстан суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима.
Мужчина убил 17-летнюю дочь во время ссоры, сообщает следственное управление СК РФ по республике.

27 апреля подсудимый услышал, что его 17-летняя дочь ведет по телефону разговор интимного характера. Отец был в бешенстве и столкнул дочь с лестницы. Она ударилась головой и потеряла сознание.

Отец подумал, что дочь скончалась, и утопил её в реке Ик. Но в тот момент она ещё была жива и погибла как раз от утопления.

Труп девушки спустя 2 дня обнаружили в реке, чуть позже задержали и её отца.

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#татарстан
#суд
#новости
#родители
#дети
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Подмосковные спасатели помогли матери попасть в запертую квартиру к малышу
17 ноября 2023, 18:20

Фото: Istockphoto / Kurgu128

Работники Мособлпожспаса вскрыли дверь в квартиру, где находился маленький ребёнок. Инцидент произошёл в Можайском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу «Система-112» позвонила жительница деревни Красный Балтиец. Она вышла на лестничную площадку, пока её сын спал, и не смогла попасть в квартиру из-за заклинившего замка.
 
Прибывшие на место вызова спасатели извлекли сломанную часть личинки замка слесарным инструментом, открыли дверь и впустили женщину к четырёхлетнему малышу. Ребёнок крепко спал и не успел заметить, что мамы не было рядом.
 
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#мособлпожспас
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#мать
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#можайск
#инцидент
#московская область
#подмосковье
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Женщина погибла при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы
17 ноября 2023, 18:08

Фото: iStock/MaboHH

Женщина погибла при возгорании квартиры в многоэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«По предварительной информации, в квартире жилого дома в Игарском проезде произошел пожар, после тушения которого обнаружено тело женщины», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время открытое горение уже ликвидировано. Сотрудники МЧС обследуют соседние квартиры.

Ранее также сообщалось, что в результате пожара в жилом доме на Стрелецкой улице в Москве скончался один человек. Пожар произошел в двенадцатиэтажном жилом доме в квартире на девятом этаже. Дом был построен в 1970 году, всего в нем 80 квартир. В горящей квартире обнаружен один погибший.

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#мчс
#квартиры
#пожар
#женщины
#сотрудники
#дома
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В Таиланде туриста без признаков жизни обнаружили связанным в номере отеля
17 ноября 2023, 18:05

Фото: istockphoto/structuresxx

Тайваньского туриста обнаружили связанным в номере отеля в Бангкоке.
Издание Thaiger пишет, что 47-летнего Чу Чан-шена нашли в гостиничном номере Niran Grand Hotel 16 ноября. Турист въехал в номер один 14 ноября. Мужчина лежал лицом вниз на полу возле кровати, его ноги и руки связали за спиной, а голова - в крови.

По предположениям полицейских, преступники замучили тайваньца. Беспорядок говорил о том, что в номере прошли лихорадочные обыски.

Полиция ищет преступников.

Ранее в Великом Новгороде завели уголовное дело после гибели трёхлетнего ребёнка в бассейне, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
 
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#таиланд
#происшествие
#полиция
#убийство
#новости
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В Твери оперативники предотвратили теракт, ликвидировав подозрительную коробку с таймером
Shot: В Твери силовики предотвратили теракт, уничтожив коробку с таймером
17 ноября 2023, 17:38

Фото: istock / erogondo

Оперативники предоставили возможный теракт в Твери. Около опоры Красинского моста в Заволжском районе обнаружили подозрительную коробку с таймером и торчащими проводами.
По данным телеграм-канала SHOT, примерно в 11:00 утра возле моста заметили странную коробку с проводами и таймером, который производил обратный отсчёт.

Силовики уничтожили коробку на месте. Внутри нее находились шесть брусков, на данный момент, неизвестного пластичного вещества, поражающие элементы в виде гаек и болтов и электронное устройство. Всё, что осталось, отправили на экспертизу.

Оперативники проверили городские мосты, больше нигде взрывчатки не обнаружили.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали 15-летнего подростка, который готовил теракт в воинской части. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#теракт
#мост
#взрывчатка
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В Калининграде BMW врезался в остановку с людьми, погиб ребенок
17 ноября 2023, 17:15

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Калининграде автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди. Погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что авария произошла на перекрёстке улиц Инженерная и Киевская. Черный внедорожник влетел в остановку, на которой находились люди, ждавшие общественный транспорт. По предварительным данным, погиб мальчик, которому было около восьми лет.

Кроме того, пострадали два человека: пешеход, а также водитель автомобиля. Однако, по словам очевидцев, он смог самостоятельно выбраться из машины.

На место происшествия уже прибыли экстренные службы. Выясняются причины и обстоятельства смертельного ДТП.

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#мальчик
#люди
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В Москве в полицию доставили 139 человек после драки на стройке
17 ноября 2023, 17:10

Фото: istockphoto/ilkercelik

139 человек доставили в отдел полиции после драки на стройке в столице.
Об этом рассказал начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.

ЧП случилось 16 ноября. Предварительно, между рабочими случился бытовой конфликт, переросший в потасовку, после которой двоим потребовалась медицинская помощь.

По словам одного из участников драки, конфликт возник из-за того, что рабочие не смогли соблюсти очередь в столовой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». К административной ответственности привлечены более 76 человек.

Ранее во Франции мужчина выстрелил в голову жене на глазах у детей. 

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#полиция
#драка
#столовая
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Во Франции мужчина выстрелил в голову жене на глазах у детей
17 ноября 2023, 16:59

Фото: istockphoto/Zephyr18

Во Франции ищут мужчину, сбежавшего после нападения на жену при детях.
Actu17 пишет, что 16 ноября житель Ниццы находился вместе со своей супругой и тремя детьми в возрасте 18, 14 и 10 лет.
Между супругами начался конфликт. Мужчина открыл стрельбу прямо в квартире. Он три раза выстрелил в сторону жены. Одна пуля попала прямо в голову.

48-летняя женщина была госпитализирована. Врачи дают положительный прогноз. Пострадавшей ничего не угрожает.

Её муж, уроженец Кабо-Верде, сбежал с места происшествия. Его ищут.

Ранее житель Иркутской области, 61 раз ударивший кочергой по голове и груди жену, а потом застреливший её, уехал на СВО за помилованием.

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