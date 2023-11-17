Подмосковные аварийные службы перевели в повышенную готовность из-за похолодания и снега

Фото: МинЖКХ МО
Московская областная аварийно-восстановительная служба переведена в режим повышенной готовности в ожидании похолодания и осадков. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
«Служба работает в круглосуточном режиме. Кроме этого, сформирован нештатный отряд, куда вошли 100 сотрудников организации. Их задача – оперативно реагировать на возможные проблемы с подачей услуг ЖКХ в населённых пунктах. В условиях перехода температуры через ноль к минусовым особое внимание уделяется состоянию теплосетей и других коммуникаций», – пояснил министр.По данным синоптиков, Русская равнина оказалась в тылу мощного и холодного атлантического циклона. Туда начал поступать арктический воздух, в Московском регионе выпал снег. В выходные также ожидается небольшой снег. В субботу температура воздуха днём опустится до -4°С, а в воскресенье – до -5°С.
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