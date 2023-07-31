Подмосковные лесничие вызволили увязшие в грязи автомобили грибников

Фото: Мособллес
Сотрудники Егорьевского филиала Мособллеса за неделю дважды вызволили водителей легковых автомобилей, которые не справились с управлением на размытых лесных дорогах. С помощью тросов лесничие вытащили увязший в грязи транспорт, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в ведомстве, на лесных дорогах после затяжных дождей следует быть аккуратнее. В министерстве грибникам, отправляющимся в лес в ненастье, заранее изучить маршрут и удостовериться в проходимости дорог.
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Лора Луганская