Подмосковные огнеборцы спасли кота из горящей квартиры

Французский футболист Алексис Бека-Бека, ранее выступавший в московском «Локомотиве», пытался покончить с собой, прыгнув с виадука Маньян неподалеку от Ниццы. От рокового шага его отговорили спасатели и психологи, которых прислал клуб «Ницца», за который сейчас выступает 22-летний игрок.