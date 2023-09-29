Подмосковные огнеборцы спасли кота из горящей квартиры

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вынесли из горящей квартиры кота при тушении пожара в городском округе Волоколамск. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В единую службу экстренной помощи «Система-112» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в переулке Берёзовым. Жители самостоятельно эвакуировались из здания.
Огнеборцы оперативно приехали на место вызова и за несколько минут ликвидировали пожар в одной из квартир. В комнате старший смены услышал жалобное мяуканье и обнаружил под диваном испуганного кота. Животное надышалось угарным газом, но не пострадало.
Пожарные вынесли домашнего питомца на свежий воздух и передали хозяевам. Те очень обрадовались и поблагодарили работников противопожарно-спасательной службы за спасение любимца семьи.
Читайте также:
Работники Мособлпожспаса помогли пассажирам врезавшейся в столб маршрутки
Подмосковные спасатели сняли с дерева просидевшую там двое суток кошку
Работники Мособлпожспаса выручили выброшенного в лес питона
Огнеборцы оперативно приехали на место вызова и за несколько минут ликвидировали пожар в одной из квартир. В комнате старший смены услышал жалобное мяуканье и обнаружил под диваном испуганного кота. Животное надышалось угарным газом, но не пострадало.
Читайте также:
Работники Мособлпожспаса помогли пассажирам врезавшейся в столб маршрутки
Подмосковные спасатели сняли с дерева просидевшую там двое суток кошку
Работники Мособлпожспаса выручили выброшенного в лес питона
Лора Луганская