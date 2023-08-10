Подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
В ходе патрулирования сотрудникам Росгвардии показался подозрительный гражданин, распивающий спиртные напитки, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Мужчина громко разговаривал, ругался, чем и вызвал подозрения. В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за многочисленные кражи.
Сотрудники Росквардии проверили задержание и передали гражданина полиции для дальнейшей проверки.
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