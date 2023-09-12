Подмосковные спасатели достали из машины пострадавшую в ДТП 88-летнюю пассажирку

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вызволили из автомобиля пенсионерку, пострадавшую в ДТП в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На 42-м километре Симферопольского шоссе столкнулись ехавшие в попутном направлении автоцистерна и легковая машина. Пассажирка легковушки получила травму и не смогла самостоятельно покинуть автомобиль.
Работники противопожарно-спасательной службы оперативно приехали на место аварии. Во избежание возгорания они отключили аккумулятор повреждённой легковушки. Тем временем медики осмотрели травмированную 88-летнюю женщину и зафиксировали её повреждённую ногу.
Спасатели помогли извлечь пострадавшую из салона, переложили на жёсткие носилки и перенесли в машину скорой помощи. С подозрением на закрытый перелом голени пенсионерку доставили в больницу.
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Работники противопожарно-спасательной службы оперативно приехали на место аварии. Во избежание возгорания они отключили аккумулятор повреждённой легковушки. Тем временем медики осмотрели травмированную 88-летнюю женщину и зафиксировали её повреждённую ногу.
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Лора Луганская