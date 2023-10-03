Подмосковные спасатели не дали малышу выпасть из окна

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса спасли четырёхлетнего ребенка, едва не выпавшего из окна многоквартирного дома в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Прибыв на место вызова, спасатели поднялись к малышу по трёхколенной лестнице и спустили его на землю. Как выяснилось, в квартире малыш находился один. Ребёнка успокоили, а затем передали его сотрудникам полиции и вернувшейся домой матери.
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Лора Луганская