Подмосковные спасатели освободили девочку, застрявшую головой в детском стульчике

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса освободили ребёнка, застрявшего в детском стульчике. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Работники противопожарно-спасательной службы оперативно приехали на вызов и успокоили малышку. Затем с помощью отвёртки они разобрали стульчик и освободили девочку. Помощь медиков ребёнку не понадобилась.
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Лора Луганская