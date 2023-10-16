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Подмосковные спасатели освободили спящего ребёнка из запертой машины

16 октября 2023, 18:49
Фото: Мособлпожспас

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса освободили ребёнка из запертого автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Инцидент произошёл в городском округе Солнечногорск. В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонила мать пятимесячного ребёнка, который оказался закрытым в припаркованной машине.

Выяснилось, что женщина вышла из автомобиля и оставила внутри ключи, а дверь машины захлопнулась. Прибывшие на вызов спасатели оценили ситуацию, отжали стекло и с помощью специального троса открыли дверь машины. Специалисты действовали настолько тихо и осторожно, что малышка даже не проснулась, отметили в пресс-службе.

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Три человека пострадали при столкновения ритуальной маршрутки с автобусом
16 октября 2023, 19:25

Фото: iStock/Motortion

В Мытищах ритуальная маршрутка столкнулась с микроавтобусом, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, ДТП произошло вечером 16 октября на Осташковском шоссе неподалеку от мемориального кладбища. 

В момент столкновения в рейсовом автобусе находились семь человек, а в ритуальной маршрутке - только водитель. 

В результате, с места аварии госпитализировали трех человек.

Степень тяжести пострадавших и причины аварии устанавливаются. 

Ранее в единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонила мать пятимесячного ребёнка, который оказался закрытым в припаркованной машине. Инцидент произошёл в городском округе Солнечногорск Московской области. Спасателям удалось успешно освободить малыша.

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#дтп
#мытищи
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#пострадавшие
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СК: В Грозном двое детей насмерть отравились неизвестным веществом
16 октября 2023, 19:07

Фото: iStock/izzzy71

Двое детей в Грозном попали в больницу с отравлением и вскоре скончались, об этом сообщили в Следственном комитете по Чеченской Республике.
«Вечером 15 октября 2023 года в медицинское учреждение были доставлены восьмилетняя девочка и ее пятилетний брат с признаками отравления неясной этиологии. Через несколько часов дети скончались в реанимационном отделении больницы», - прокомментировали ситуацию в СК.

В настоящий момент следователи проводят проверку по факту смерти двух малолетних детей и выясняют, чем именно насмерть отравились брат с сестрой. Назначено судебно-медицинская экспертиза. 

Ранее в Санкт-Петербурге мать напоила ребенка йодом, перепутав его с сиропом от кашля. В результате, мальчика доставили в больницу с химическим ожогом пищевода в состоянии средней степени тяжести.

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#чечня
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#отравление
#смерть
#следственный комитет
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В Германии сторонники ХАМАС массово уничтожают израильские флаги
Bild: в Германии сторонники ХАМАС срывают, крадут и повреждают флаги Израиля
16 октября 2023, 18:50

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В городах Германии массово срывают флаги Израиля, размещённые на зданиях госучреждений в знак солидарности. Об этом сообщает издание Bild.
Издание приводит как минимум семь случаев, когда жители Германии, недовольные поддержкой Израиля, срывали, крали и повреждали израильские флаги. Такие инциденты происходят с разных городах по всей стране.

Также были случаи, например в Ахене и Майнце, когда граждане срывали флаги и публично сжигали их. В Мюнстере группа людей также публично порвала флаг.

Ранее стало известно, что дома, в которых проживают евреи, были помечены Звездой Давида. Однако сторонники Палестины обливали краской эти символы, поэтому власти рекомендовали избегать ношения иудейских символов и размещения их на своих домах. 

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#израиль
#палестина
#германия
#флаг
#вандализм
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Водитель, врезавшийся в здание театра в Ярославле, арестован на десять суток
16 октября 2023, 18:21

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в фасад Государственного театра драмы имени Ф. Волкова. Его арестовали на 10 суток, сообщает УМВД по Ярославской области.
Уточняется, что инцидент произошёл 14 октября. Мужчина 1986 года, управляя автомобилем Volkswagen в нетрезвом состоянии, наехал на два пролёта дорожного ограждения, столб с дорожными знаками и столкнулся со зданием театра. Выяснилось, что у мужчины не было прав на управление транспортным средством. 

По факту произошедшего в отношении мужчины были составлены административные дела за вождение в нетрезвом виде, без прав, а также за повреждение объектов дорожной инфраструктуры. 

В понедельник, 16 октября, суд вынес постановление об аресте нарушителя на 10 суток. 

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#дтп
#столкновение
#водитель
#суд
#арест
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На птицефабрике под Петербургом ликвидировали производство поддельного алкоголя
16 октября 2023, 17:55

Фото: iStock/Nordroden

Полиция ликвидировала нелегальное производство алкоголя на птицефабрике в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и области.
Уточняется, что в ходе проведённого обыска в помещениях птицефабрики, а также в нескольких грузовиках, было обнаружено в общей сложности порядка 75 тонн суррогатного алкоголя. 

Полицейские также обнаружили поддельный алкоголь, уже разлитый по бутылкам с этикетками известных российских брендов. В ближайшее время они должны были выйти в продажу.

В отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело по факту изготовления и сбыта поддельного алкоголя, специальных марок и знаков соответствия. 

Отмечается, что были задержаны несколько мигрантов, причастных к изготовлению суррогата. Двое из них были заключены под стражу. 

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#алкоголь
#птицефабрика
#санкт-петербург
#полиция
#уголовное
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Модель Феррари показала воспитанникам подмосковного детсада грудь 10 размера
16 октября 2023, 17:48

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Обладательница самого большого бюста России - Ирен Феррари показала свои импланты десятого размера воспитанникам детского сада в Подмосковье, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, у 42-летней звезды 00-х возник конфликт с соседкой в общедомовом чате. Женщина попросила Феррари не приходить с собакой в кафе их жилого комплекса. Модель, сперва, просто осыпала женщину угрозами и оскорблениями, а затем, по старой привычке, решила устроить настоящее шоу. 

Она пришла к женщине на работу, в детский сад, который расположен в ЖК «Рублёвское предместье» на Новорижском шоссе.

Феррари заявилась в учреждение, полное дошкольников, и устроила там скандал - начала бегать за соседкой и кричать на нее, как отметили в SHOT, «размахивая своими имплантами 10-го размера».

В настоящий момент информации о том, как конфликт завершился - нет. 

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В Петербурге мать отравила ребенка йодом, перепутав его с сиропом от кашля

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#скандал
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#шоу
#подмосковье
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Москвич сломал своей девушке нос, за то, что та едва не откусила ему пенис
16 октября 2023, 17:13

Фото: iStock/maxim4e4ek

Житель Москвы сломал своей девушке нос, за то, что та едва не откусила ему половой орган, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 34-летний мужчина и его 38-летняя возлюбленная проводили страстный вечер в квартире, в которой находилась и их общая подруга. Именно она услышала из спальни истошные мужские крики. Встревоженная женщина вызвала скорую помощь, медики забрали пострадавшего любовника. В больнице ему поставили диагноз - повреждения мягких тканей полового члена.

Вечером этого же дня врачам вновь пришлось ехать по тому же адресу. Однако, госпитализировали уже не мужчину с надкушенным пенисом, а его даму сердца. Вернувшись домой разъяренный мужчина набросился на свою девушку и ударил ее по лицу. В результате, женщину госпитализировали с гематомой и переломом носа.

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#травма
#драка
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В Петербурге мать отравила ребенка йодом, перепутав его с сиропом от кашля
16 октября 2023, 16:39

Фото: iStock/Visivasnc

В Санкт-Петербурге мать напоила ребенка йодом, перепутав его с сиропом от кашля, сообщает 78.RU.
По информации СМИ, инцидент произошел накануне в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Женщина лечила 12-летнего сына от простуды и, по ошибке, напоила его йодом.

В результате, мальчика доставили в больницу с химическим ожогом пищевода в состоянии средней степени тяжести.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее сообщалось, что в Ижевске четверо пенсионерок отравились парами хлора в доме престарелых, трое из них скончались. ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора».

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#ожоги
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Мэр Тулуна Карих задержан по подозрению в мошенничестве
16 октября 2023, 16:05

Фото: iStock/YakobchukOlena

Мэр города Тулуна задержан по подозрению в мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья, сообщает Telegram-канал Babr Mash.
По информации СМИ, Юрия Кариха заподозрили в аферах с недвижимостью во время переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также подтопленных территорий.

В настоящий момент Карих задержан на 48 часов, однако, уже завтра ему должны избрать меру пресечения. 

Отмечается, что ранее Кариха уже допрашивали по этому делу, но тогда он проходил в качестве свидетеля. 

Ранее в Москве задержали замруководителя одного из отделов Следственного комитета. Евгений Соснин подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия.

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