Подмосковные спасатели освободили спящего ребёнка из запертой машины

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса освободили ребёнка из запертого автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Выяснилось, что женщина вышла из автомобиля и оставила внутри ключи, а дверь машины захлопнулась. Прибывшие на вызов спасатели оценили ситуацию, отжали стекло и с помощью специального троса открыли дверь машины. Специалисты действовали настолько тихо и осторожно, что малышка даже не проснулась, отметили в пресс-службе.
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Лора Луганская