Подмосковные спасатели освободили запертого в заброшенном сарае котёнка

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вызволили котёнка, который не мог выбраться из заброшенного сарая на территории садоводческого товарищества в Солнечногорском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
К спасателям обратился собственник участка, расположенного по соседству с ветхим строением. Оказалось, что мужчина не первый день слышал жалобное мяуканье. Через некоторое время он обнаружил источник звука в бесхозном сарае на соседнем участке. Но дверь хозяйственной постройки оказалась запертой на замок, и стало ясно, что без помощи специалистов не обойтись.
Прибыв на место вызова, спасатели в присутствии председателя садового товарищества с помощью слесарного инструмента открыли дверь сарая и среди разбросанного хлама нашли маленького котёнка.
Спасатели осмотрели животное и, убедившись, что с ним всё в порядке, посадили в коробку и отдали местному жителю. Мужчина напоил котенка сливками и пообещал найти ему хороших хозяев.
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Прибыв на место вызова, спасатели в присутствии председателя садового товарищества с помощью слесарного инструмента открыли дверь сарая и среди разбросанного хлама нашли маленького котёнка.
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Лора Луганская